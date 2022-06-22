Tesla Optimus'un çalışan prototipi için geri sayım başladı

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Tesla'nın Eylül ayı sonuna kadar Optimus insansı robotunun çalışan bir prototipini tanıtmaya hazırlandığı bildirilmişti. Elon Musk her şeyin plana göre ilerlediğini açıkladı. Yani büyük bir aksilik olmazsa Tesla Optimus söz verilen tarihte gözler önüne çıkacak.

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Geçen yıl düzenlenen ilk Tesla AI Day etkinliği şirketin otonom sürüş programına odaklanmıştı. Otomobil üreticisi ayrıca Dojo süper bilgisayarını tanıtmış ve Tesla Optimus olarak anılan Tesla Bot insansı robot projesini anons etmişti.

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Ağustos'ta yapılacaktı

AI Day 2 etkinliğinin esasında Ağustos ayında gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak Musk etkinliğin 30 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Tesla CEO'su gecikmenin nedeni olarak da Tesla Optimus prototipinin o zamana kadar hazır hale gelecek olmasını gösterdi.

Tesla'nın patronu ayrıca AI Day 2'de öne çıkacak daha ilgi çekici duyuruların olacağını ifade ederek "Bu tür etkinlikler Tesla'nın bir otomobil şirketinden çok daha fazlası olduğunu ve bence yapay zeka alanında lider bir şirket olduğumuzu vugulamak için var" dedi.

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