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    Tesla Optimus'un çalışan prototipi için geri sayım başladı

    Elon Musk, Eylül sonunda gerçekleştirilecek AI Day 2 etkinliği için sürprizler vaat etti. Söz konusu tarihte Tesla'nın insansı robotunun çalışan bir prototipinin sergilenmesi bekleniyor.
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    Tesla Optimus'un çalışan prototipi için geri sayım başladı
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    Tesla'nın Eylül ayı sonuna kadar Optimus insansı robotunun çalışan bir prototipini tanıtmaya hazırlandığı bildirilmişti. Elon Musk her şeyin plana göre ilerlediğini açıkladı. Yani büyük bir aksilik olmazsa Tesla Optimus söz verilen tarihte gözler önüne çıkacak.

    Geçen yıl düzenlenen ilk Tesla AI Day etkinliği şirketin otonom sürüş programına odaklanmıştı. Otomobil üreticisi ayrıca Dojo süper bilgisayarını tanıtmış ve Tesla Optimus olarak anılan Tesla Bot  insansı robot projesini anons etmişti.

    Tesla Optimus'un çalışan prototipi için geri sayım başladı
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    Ağustos'ta yapılacaktı

    AI Day 2 etkinliğinin esasında Ağustos ayında gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak Musk etkinliğin 30 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Tesla CEO'su gecikmenin nedeni olarak da Tesla Optimus prototipinin o zamana kadar hazır hale gelecek olmasını gösterdi.

    Tesla'nın patronu ayrıca AI Day 2'de öne çıkacak daha ilgi çekici duyuruların olacağını ifade ederek "Bu tür etkinlikler Tesla'nın bir otomobil şirketinden çok daha fazlası olduğunu ve bence yapay zeka alanında lider bir şirket olduğumuzu vugulamak için var" dedi.

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