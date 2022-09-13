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    Yeni "süper hızlı" şarj yöntemi, elektrikli araçları 10 dakikada şarj edebilir

    Bilim insanlarının yaptığı son çalışmalara göre bir elektrikli otomobilin 10 dakikadan daha kısa sürede şarj olabilmesi mümkün görünüyor.                        
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    Elektrikli araçlar 10 dakikada şarj olabilir
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    Elektrikli araçların artan popülaritesine rağmen, birçok tüketici hala geçiş yapmakta tereddüt ediyor. Bunun bir nedeni, elektrikli bir otomobili şarj etmenin, geleneksel bir otomobile yakıt doldurmaktan çok daha uzun sürmesidir.

    Bilim insanları, farklı türdeki elektrikli araç bataryalarını, zarar vermeden 10 dakika veya daha kısa sürede şarj etmek için için özel olarak tasarlanmış süper hızlı şarj yöntemleri tasarladıklarını bildiriyor. Sorun şu ki, günümüzün elektrikli araçlarının lityum iyon pilleri çok hızlı şarj edilirse, pil ömrünü kısaltarak ve maliyetli değiştirmeler gerektirerek hızlı bir şekilde arızalanabilirler.

    Ancak bir araştırma ekibi, pillerin yüksek hızlarda şarj edildiğinde nasıl eskidiğini araştırmak için makine öğrenimi tekniklerini kullandı ve bu bilgiyi şarj sürelerini güvenli bir şekilde uzatmak için kullandı. Araştırmacılar, 30.000 veri noktasından elde edilen sonuçları inceledikten sonra, pile zarar vermeden ultra hızlı şarjı mümkün kılacak bir şarj protokolü oluşturdular. Teknolojinin en büyük dezavantajı ise yaklaşık 5 yıl içinde halka açılabilecek olması.

    Elektrikli araçlar 10 dakikada şarj olabilir
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    Elektrikli araç fiyatlarını da düşürecek

    Daha hızlı şarj edilebilen piller yapmak, yalnızca uzak şehirler arasındaki seyahat sürelerini kısaltmaya yardımcı olmayacak ve elektrikli araçları daha ucuz ve daha verimli hale getirecek. Daha ucuz, çünkü araç üreticileri daha küçük bataryalı araçlar sunabilecekler. Çünkü menzildeki azalma, hızlı şarj etme yeteneği ile dengelenmiş olacak.

    Öte yandan bu gelişme, düzenli olarak uzun mesafeler kat etmesi gerekmeyen sürücülerin elektriğe geçmesine de yardımcı olacaktır. Zira elektrikli bir otomobilin ağırlığındaki artış bataryadan kaynaklandığından, boyutunun küçültülmesi ağırlığını da azaltacak ve  motorun aracı hareket ettirebilmesi için daha az güce ihtiyacı olacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 6 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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