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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor

    Tesla, elektrikli otomobillerinin gücünü ve menzilini artıracak yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. Yeni güncelleme araçlardaki navigasyon sistemine de ek özellikler kazandıracak.
    12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor
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    Tesla, elektrikli otomobillerinin performansını ve menzilini artıracak bir güncellemesi yayınlamayı planladığını duyurdu. Söz konusu güncelleme motor kontrol yazılımını optimize ettiği için yüzde 5'lik bir güç artışını da beraberinde getirecek.

    Ayrıca Bkz. "2019 Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran modeller [Galeri]"

    Önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli olarak tüm Tesla otomobillere ulaşması beklenen yazılım güncellemesi araçların daha çabuk hızlanmasını sağlayacak. Aynı zamanda tek şarjla yapılabilecek kilometreyi de artıracak.

    Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor
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    Navigasyon da yeni özellikler kazanıyor

    Yeni güncelleme ile birlikte navigasyon sistemine de bazı ek özellikler geliyor. Artık sürücü arabaya bindiğinde otomatik rota seçimi sunacak. Örneğin araç evdeyse muhtemel varış noktası olarak iş yerini önerecek. Ya da takvimde planlanan etkinliklere göre bir rota çizecek.



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    sml_akyz 6 sa.
    Birisi uzaktan güncellemeyle menzil artırır birileri de 4 teker araba yapacak.
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    V4LKyR 12 sa.
    Tesla artık kernel kodunu paylaşmalı :)
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