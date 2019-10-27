Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor

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Tesla, elektrikli otomobillerinin performansını ve menzilini artıracak bir güncellemesi yayınlamayı planladığını duyurdu. Söz konusu güncelleme motor kontrol yazılımını optimize ettiği için yüzde 5'lik bir güç artışını da beraberinde getirecek.

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Önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli olarak tüm Tesla otomobillere ulaşması beklenen yazılım güncellemesi araçların daha çabuk hızlanmasını sağlayacak. Aynı zamanda tek şarjla yapılabilecek kilometreyi de artıracak.

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Navigasyon da yeni özellikler kazanıyor

Yeni güncelleme ile birlikte navigasyon sistemine de bazı ek özellikler geliyor. Artık sürücü arabaya bindiğinde otomatik rota seçimi sunacak. Örneğin araç evdeyse muhtemel varış noktası olarak iş yerini önerecek. Ya da takvimde planlanan etkinliklere göre bir rota çizecek.