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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2019 Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran modeller [Galeri]

    Bu yıl 24 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Tokyo Otomobil Fuarı'nın birbirinden ilginç konsept çalışmalarını ve markaların fuarda sergilediği yeni modelleri sizler için derledik.
    16 sa.
    1,5b
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2019 Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran modeller [Galeri]
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    24 Ekim’de kapılarını aralayan 2019 Tokyo Otomobil Fuarı şu sıralar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda sahneye çıkan birbirinden ilginç konsept çalışmalarını ve markaların en yeni modellerini sizler için derledik.

    Mitsubishi Mi-Tech

    2019 Tokyo Otomobil Fuarı’ndaki en dikkat çekici çalışmalardan biri şüphesiz ki Mitsubishi Mi-Tech konsepti oldu. ‘Buggy’ adı verilen gövde yapısını markanın yeni tasarım dili Dynamic Shield ile birleştiren konseptin asıl özelliği kaputun altında. Yeni bir plug-in hybrid sistemin kullanıldığı araçta benzinli motor yerine gaz türbini motor kullanılıyor. Quad Motor adı verilen dört motorlu 4WD sistem ve AR (artırılmış gerçeklik) özellikli ön cam gibi detaylar da Mi-Tech konseptini farklı kılan detaylar arasında.

    2020 Honda Jazz

    Tokyo’da yalnızca konsept çalışmaları sahneye çıkmadı. e:HEV adı verilen iki elektrik motorlu hibrit sistemin ilk kullanılacağı otomobil olan 2020 Honda Jazz da ilk gösterimini bu etkinlikte gerçekleştirdi. Boyutları değişmeyen fakat güncel modelin agresif görünümünden oldukça uzaklaşan yeni Jazz’ın Avrupa’da yalnızca hibrit motor seçeneğiyle satılacağı duyuruldu. Ayrıca kendine has tasarım detaylarıyla Jazz’a crossover görünümü kazandıran Crosstar paketi de seriye eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Ford Mustang'den ilham alan elektrikli crossover'ın tanıtılacağı tarih belli oldu"

    Mazda MX-30

    Fuarın en merak edilen konuklarından biri de Mazda’nın ilk tam elektrikli seri üretim modeliydi. Kodo adı verilen minimalist tasarım anlayışıyla e-SkyActiv platformu üzerine inşa edilen crossover’a Mazda MX-30 adı verildi. Markanın RX-8 modelindeki özel kapı tasarımıyla ziyaretçileri şaşırtmayı başaran araç, 200 kilometre olduğu açıklanan sürüş menziliyle biraz hayal kırıklığı yarattı. Fakat ilerleyen dönemde Mazda’dan daha uzun menzilli versiyonların gelmesini bekleyebiliriz.

    2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda gözümüze çarpan konsept çalışmalarını ve yeni modelleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz:



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