Tesla otomobilleri nihayet Apple Music desteğine kavuştu! İşte görüntüler

Tesla ve Apple Music desteği neler sunuyor?
Kullanıcılar 100 milyondan fazla şarkıyı ve 30 binden fazla oynatma listesini bünyesinde barındıran Apple Music'i kullanmakta zorlanmayacak. Apple Music'in simgesine tıklamak, akıllı bir telefonla QR kodunu taratmak ve Apple hesabı ile sisteme erişmek yeterli olacak.
Apple Music'i hücresel bağlantı üzerinden kullanmak için özel bir bağlantı aboneliği (Premium Connectivity Subscription) gerekiyor. Apple Music entegrasyonu Tesla otomobillerini seven kişiler tarafından uzun süredir arzu edilen bir özellikti.
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...