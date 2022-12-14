Tesla otomobilleri nihayet Apple Music desteğine kavuştu! İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Tesla bugün Apple Music desteği hakkında beklenen açıklamayı yaptı. 2022.44.25 güncellemesi ile bu desteğin Tesla otomobilleri için yayımlandığı ilan edildi. Sürücüler artık Apple Music hesabına doğrudan erişebiliyor.

Tesla otomobilleri Apple Music'e kavuşabilir: İşte görüntüler 3 hf. önce eklendi

Tesla ve Apple Music desteği neler sunuyor?

Kullanıcılar 100 milyondan fazla şarkıyı ve 30 binden fazla oynatma listesini bünyesinde barındıran Apple Music'i kullanmakta zorlanmayacak. Apple Music'in simgesine tıklamak, akıllı bir telefonla QR kodunu taratmak ve Apple hesabı ile sisteme erişmek yeterli olacak.

Apple Music'i hücresel bağlantı üzerinden kullanmak için özel bir bağlantı aboneliği (Premium Connectivity Subscription) gerekiyor. Apple Music entegrasyonu Tesla otomobillerini seven kişiler tarafından uzun süredir arzu edilen bir özellikti.

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Tesla otomobilleri nihayet Apple Music desteğine kavuştu