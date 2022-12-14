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    Anlık Bildirim

    Tesla otomobilleri nihayet Apple Music desteğine kavuştu! İşte görüntüler

    Yaklaşık 1 ay önce Tesla otomobilleri ile Apple Music ikilisinin bir araya getirileceği iddia edilmişti. Bu iddia gerçeğe dönüştü. Sürücüleri neler bekliyor? İşte araç içi görüntüler:
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    Tesla Tam Boyutta Gör
    Tesla bugün Apple Music desteği hakkında beklenen açıklamayı yaptı. 2022.44.25 güncellemesi ile bu desteğin Tesla otomobilleri için yayımlandığı ilan edildi. Sürücüler artık Apple Music hesabına doğrudan erişebiliyor.

    Tesla ve Apple Music desteği neler sunuyor?

    Kullanıcılar 100 milyondan fazla şarkıyı ve 30 binden fazla oynatma listesini bünyesinde barındıran Apple Music'i kullanmakta zorlanmayacak. Apple Music'in simgesine tıklamak, akıllı bir telefonla QR kodunu taratmak ve Apple hesabı ile sisteme erişmek yeterli olacak.

    Apple Music'i hücresel bağlantı üzerinden kullanmak için özel bir bağlantı aboneliği (Premium Connectivity Subscription) gerekiyor. Apple Music entegrasyonu Tesla otomobillerini seven kişiler tarafından uzun süredir arzu edilen bir özellikti.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    pudinkk 8 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 16 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 16 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 20 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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