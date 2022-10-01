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    Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Elon Musk, insansı robotları tanıttı

    Elon Musk, Tesla Bots adını verdiği insansı robotunu tanıttı. Kod adı Optimus olan Tesla robot, sahneyi birbirine kattı. En geç 2027 yılında Elon Musk’ın robotları hayatımıza girmiş olacak.
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    tesla robot

    Şu an prototip aşamasında olan Tesla robot, yürüyebiliyor, kollarını sallayabiliyor ve parmaklarıyla kavrayabiliyor. CEO Elon Musk, bu robotu 20.000 dolara satacak, 2027 yılına kadar da satışa çıkarmayı planlıyorlar.

    Tesla’nın 8 aydan kısa bir sürede tasarımını tamamladığı robot, Boston Dynamics Atlas kadar gösterişli değil. Elon Musk’ın sözlerinden anlaşılan o ki, Tesla robot tasarlanırken yüze değil yeteneklere, becerilere odaklanılmış.

    Elon Musk'ın robotları sahnede: Optimus neler yapabiliyor?

    Sahneye iki robot çıkartıldı. Yürüyebilen model, kullanıma hazır mekanik aktüatörlerle yapılmış. Bacakları ve parmakları Tesla’nın kendi aktüatörleri tarafından kontrol edilebiliyor. Yürüme becerisine sahip olmayan diğer model, elleriyle kavrayabiliyor. Robotların neler yapabildiklerini gösteren bir de tanıtım videosu yayınlandı. Musk, ikinci Optimus robotu hakkında; “Şu anda yürüyemiyor ancak birkaç hafta içinde yürüyecektir.” dedi. İkinci Optimus prototipinin ağırlığı 73 kg. Tesla’nın FSD adı verilen otonom araç teknolojisine güç veren bilgi işlem donanımının bir varyasyonunu kullanıyor. Mühendisin ağzından robotun tam bir gün mükemmel şekilde çalışabileceğini de öğrendik. Robotun otururken 100w, hızlı tempoda yürürken 500w güç tükettiği belirtildi.

    tesla robot yürüyor
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın tanıttığı ilk robot ise, bir ayağını diğer ayağının hemen önüne koyarak yavaş ve bir hızlı bir yavaş, karışık tempoda yürüdü. Dizlerinin bükülüyor olması, belini döndürebilmesi, esneyebilmesi dikkat çekiciydi. Gövdesinde yeşil LED’ler, göğüs bölümünde işlemcileri soğutmaya yarayan çift fanlı bilgisayar taşıyor. Tesla’nın mühendislerine göre, Optimus robotlar, 28 derece çok rahat dönebiliyor, ellerinde de 11 farklı eklem bükülebiliyor.

    tesla robot kontrol
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk: Gerçek dünya ortamlarıyla eğitiliyorlar

    Tesla robotlar, arabaları kontrol etmek için de kullanılan yapay zeka yazılımıyla yönetiliyor. Tesla, robotların gerçek dünya ortamlarıyla eğitildiklerini söylüyor.

    Musk: Robotlar, ekonomiye can verecek, çağ atlayacağız

    Elon Musk’a göre, robotların iş başına geçmesiyle birlikte ekonomi yeni bir çağa girecek; bolluk dolu bir gelecek, yoksulluğun olmadığı bir gelecek, ürün ve hizmetler açısından istediğimiz her şeye sahip olabileceğimiz bir gelecek bizleri bekliyor. Medeniyetin temel bir dönüşümü olacak.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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