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    Tesla, Gigafactory Şanghay'da kapalı döngüye geçiyor: Çalışanlar, fabrikada kalacaklar

    Covid-19 sebebiyle bir süredir kapalı durumda olan Tesla Gigafactory Şanghay'da üretimin tekrar başlayabilmesi için çalışanların fabrikada yaşayacağı bir kapalı döngü sistemine geçiş yapıyor.
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    Tesla Şanghay fabrikası çalışanları fabrikada yaşayacak
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    Tesla, 28 Mart'ta kapatılan Gigafactory Şanghay'da farklı bir uygulamaya gidiyor. Şirket, üretime tekrar başlayabilmek adına kapalı döngü sistemine geçiyor. Bu kapsamda çalışanlar, fabrikada yaşamaya başlayacaklar.

    Gigafactory Şanghay'da kapalı döngüye geçiş yapılıyor

    Bloomberg tarafından paylaşılan bir haber, Covid-19 sebebiyle kapatılan fabrikada üretimin farklı bir sistemle başlayacağını gösteriyor. Kapalı döngü sisteminde Gigafactory Şanghay çalışanları, fabrikada yaşayacak ve çalışacak. Ayrıca fabrikaya kimse girip çıkmayacak.

    Fabrikada bir yatakhane bulunmadığı için çalışanlara uyku tulumları dağıtılacak ve çalışanlar, bu süre içerisinde yerde yatacak. Her çalışana günde üç öğün ücretsiz yemek sağlanacak ve günlük yaklaşık 400 yuan (63 dolar) maaş verilecek. Fabrikaya yalnızca iki doz aşısı olan çalışanlar gelebilecek ve ilk üç gün boyunca Covid-19 testi yapılacak.

    Çalışanlar fabrikada sadece yaşayıp yemek yemeyecek ayrıca altı gün üst üste günde 12 saat çalışacak. Kapalı döngü sisteminin şehrin mevcut Covid politikalarına göre 1 Mayıs'a kadar uygulanması bekleniyor. Günde 2 bin araç üretilen Gigafactory Şanghay'da fabrikanın kapalı kaldığı bu süre zarfında 40 binden fazla Tesla aracı üretilememiş oldu.

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