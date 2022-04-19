ABD Donanması ilk kez tamamen elektrikli lazer kullanarak bir İHA düşürdü

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ABD Donanması, yaptığı bir açıklamayla ilk kez tamamen elektrikli, yüksek enerjili bir lazer silahı kullanarak ses altı bir seyir füzesini temsil eden bir hedefi vurarak düşürdüğünü duyurdu. Katmanlı Lazer Savunması (LLD) olarak bilinen sistem, bu yıl Şubat ayında gerçekleştirilen testlerden başarılı olarak geçti.

'Lazer sistemler, teoride sınırsız mühimmat kaynağı'

Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen LLD, White Sands Füze Menzilindeki Yüksek Enerjili Lazer Sistemleri Testi kapsamında lazer ışınıyla havadaki bir kırmızı insansız hava aracının motorunu etkisiz hale getirdi. Devre dışı kalan insansız hava aracı bir paraşütle yere indirildi. Gerçekleştirilen testlerde dört pervaneli drone'lar, sabit kanatlı hava araçları ve ses altı seyir füzeleri gibi çeşitli tehdit senaryolarında sistem başarılı sonuçlar sergiledi.

İnsansız hava sistemlerine ve hızlı saldırı botlarına karşı kullanılabilecek LLD, yüksek çözünürlüklü teleskopu aracılığıyla izleme ve tanımlama yetenekleri de sunacak.

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LLD, katı halli olması ve çeşitli elementlerle katkılı cam optik fiber bobinlerinden oluşmasıyla kimyasallarla güçlendirilen daha önceki lazer silahlardan ayrılıyor. Bir araya getirilebilir bobin yapısıyla sistem, üretilen lazerleri tek ve güçlü bir ışın halinde birleştirebiliyor.

Ayrıca lazer silahlar, gemilerde bulunan geleneksel itici gazlara veya barut bazlı mühimmatlara bağımlı olmadığından bu onları daha güvenli ve güç mevcut olduğu sürece teorik olarak sınırsız bir mühimmat kaynağı haline getiriyor.

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Donanma, direkt olarak LLD'yi kullanmayacaklarını ancak sistemi daha genişletilmiş çabaların bir öncüsü olarak konumlandırmak istediklerini belirtiyor. 1980'lerden bu yana benzer testler gerçekleştiren ABD Donanması, LLD'nin testleri şimdiye kadarki en iyi başarı oranıyla tamamlandığını söylüyor.

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