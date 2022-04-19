Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD Donanması ilk kez tamamen elektrikli lazer kullanarak bir İHA düşürdü

    ABD Donanması, Katmanlı Lazer Savunma (LLD) sistemiyle uçuş halinde bir ses altı seyir füzesini temsil eden bir hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.              
    Oy Ver

    ABD Donanması tamamen elektrikli lazerle drone düşürdü
    Tam Boyutta Gör

    ABD Donanması, yaptığı bir açıklamayla ilk kez tamamen elektrikli, yüksek enerjili bir lazer silahı kullanarak ses altı bir seyir füzesini temsil eden bir hedefi vurarak düşürdüğünü duyurdu. Katmanlı Lazer Savunması (LLD) olarak bilinen sistem, bu yıl Şubat ayında gerçekleştirilen testlerden başarılı olarak geçti.

    'Lazer sistemler, teoride sınırsız mühimmat kaynağı'

    Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen LLD, White Sands Füze Menzilindeki Yüksek Enerjili Lazer Sistemleri Testi kapsamında lazer ışınıyla havadaki bir kırmızı insansız hava aracının motorunu etkisiz hale getirdi. Devre dışı kalan insansız hava aracı bir paraşütle yere indirildi. Gerçekleştirilen testlerde dört pervaneli drone'lar, sabit kanatlı hava araçları ve ses altı seyir füzeleri gibi çeşitli tehdit senaryolarında sistem başarılı sonuçlar sergiledi.

    İnsansız hava sistemlerine ve hızlı saldırı botlarına karşı kullanılabilecek LLD, yüksek çözünürlüklü teleskopu aracılığıyla izleme ve tanımlama yetenekleri de sunacak.

    ABD Donanması tamamen elektrikli lazerle drone düşürdü
    Tam Boyutta Gör

    LLD, katı halli olması ve çeşitli elementlerle katkılı cam optik fiber bobinlerinden oluşmasıyla kimyasallarla güçlendirilen daha önceki lazer silahlardan ayrılıyor. Bir araya getirilebilir bobin yapısıyla sistem, üretilen lazerleri tek ve güçlü bir ışın halinde birleştirebiliyor.

    Ayrıca lazer silahlar, gemilerde bulunan geleneksel itici gazlara veya barut bazlı mühimmatlara bağımlı olmadığından bu onları daha güvenli ve güç mevcut olduğu sürece teorik olarak sınırsız bir mühimmat kaynağı haline getiriyor.

    Donanma, direkt olarak LLD'yi kullanmayacaklarını ancak sistemi daha genişletilmiş çabaların bir öncüsü olarak konumlandırmak istediklerini belirtiyor. 1980'lerden bu yana benzer testler gerçekleştiren ABD Donanması, LLD'nin testleri şimdiye kadarki en iyi başarı oranıyla tamamlandığını söylüyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/military/us-navy-shoots-down-drone-using-all-electric-laser/ https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2998829/laser-trailblazer-navy-conducts-historic-test-of-new-laser-weapon-system/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    Profil resmi
    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    Profil resmi
    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız