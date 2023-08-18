Tesla, günde 1.000'den fazla Cybertruck rezervasyonu alıyor: Talep yüksek

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Tesla'nın elektrikli pick-up'ı meraklıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Cybertruck için her ay yüksek sayıda rezervasyon yapılması, fütüristik tasarıma sahip bu sıra dışı araca yönelik güçlü bir talep olduğunu ortaya koydu. Tüketicilerin eşi benzeri görülmemiş bir ilgisi var.

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Son verilere göre, Temmuz 2023 itibariyle tahmini Cybertruck rezervasyon sayısı 1.943.876'ya ulaştı. Kıyaslama açısından Mayıs 2021'de bu rakamın 1 milyonun biraz üzerinde olduğunu belirtelim. Bu da son iki yılda günde ortalama yaklaşık 1.102 Cybertruck rezervasyonu yapıldığını gösteriyor.

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Tesla bu kadar siparişle nasıl başa çıkacak?

Amerikan otomobil üreticisinin böylesine yüksek bir taleple ne kadar hızlı başa çıkabileceği merak konusu. Tesla, 2022 yılında 1.313.851 adet satışla ilk kez 1 milyon sınırını aşarak önemli bir kilometre taşına ulaşmıştı. Bu rakam, 2021'de 936.172 seviyesindeydi. Yani yüzde 40'lık bir artış söz konusu.

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Elektrikli pick-up'ın güncel rezervasyon sayısı, bir yıl içinde tüm Tesla bayi ağı aracılığıyla satılan araç miktarını aşmış durumda. Cybertruck'a olan yoğun ilgide, Tesla'nın müşterilerden 100 dolarlık iade edilebilir depozito talep ettiği rezervasyon koşullarının da payı var.

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Tesla, günde 1.000'den fazla Cybertruck rezervasyonu alıyor