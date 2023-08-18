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    Tesla, günde 1.000'den fazla Cybertruck rezervasyonu alıyor: Talep yüksek

    Tesla Cybertruck rezervasyonları 2 milyona dayanmış durumda. Yayınlanan bir rapor potansiyel alıcıların elektrikli pick-up için her gün 1.000'den fazla rezervasyon yaptığını gösteriyor.
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    Tesla, günde 1.000'den fazla Cybertruck rezervasyonu alıyor Tam Boyutta Gör

    Tesla'nın elektrikli pick-up'ı meraklıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Cybertruck için her ay yüksek sayıda rezervasyon yapılması, fütüristik tasarıma sahip bu sıra dışı araca yönelik güçlü bir talep olduğunu ortaya koydu. Tüketicilerin eşi benzeri görülmemiş bir ilgisi var.

    Son verilere göre, Temmuz 2023 itibariyle tahmini Cybertruck rezervasyon sayısı 1.943.876'ya ulaştı. Kıyaslama açısından Mayıs 2021'de bu rakamın 1 milyonun biraz üzerinde olduğunu belirtelim. Bu da son iki yılda günde ortalama yaklaşık 1.102 Cybertruck rezervasyonu yapıldığını gösteriyor.

    Tesla, günde 1.000'den fazla Cybertruck rezervasyonu alıyor Tam Boyutta Gör

    Tesla bu kadar siparişle nasıl başa çıkacak?

    Amerikan otomobil üreticisinin böylesine yüksek bir taleple ne kadar hızlı başa çıkabileceği merak konusu. Tesla, 2022 yılında 1.313.851 adet satışla ilk kez 1 milyon sınırını aşarak önemli bir kilometre taşına ulaşmıştı. Bu rakam, 2021'de 936.172 seviyesindeydi. Yani yüzde 40'lık bir artış söz konusu.

    Tesla, günde 1.000'den fazla Cybertruck rezervasyonu alıyor Tam Boyutta Gör

    Elektrikli pick-up'ın güncel rezervasyon sayısı, bir yıl içinde tüm Tesla bayi ağı aracılığıyla satılan araç miktarını aşmış durumda. Cybertruck'a olan yoğun ilgide, Tesla'nın müşterilerden 100 dolarlık iade edilebilir depozito talep ettiği rezervasyon koşullarının da payı var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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