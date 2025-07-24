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    Tesla Model Y fiyatı ne kadar olacak? 250 bin TL'lik zam yolda!

    Elektrikli otomobillere gelen ÖTV zammının ardından Tesla modellerinde fiyat değişimi yaşanacak. Tesla Model Y SR'a yaklaşık 250 bin TL'lik zam, Model Y LR'a 280 bin TL'lik indirim geliyor.

    Tesla Model Y fiyatı ne kadar olacak? Model Y SR'a zam geliyor! Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi. Türkiye’de büyük satış başarısı yaşayan Tesla, bu ÖTV zammından etkilenecek. On binlerce müşterinin satın almak için her gün şansını denediği Tesla Model Y Standart Range modeline zam gelecek. Daha yüksek menzil sunan Tesla Model Y Long Range’de ise indirim yapılabilir. Tesla'nın web sitesindeki fiyatlar henüz güncellenmedi. Bu içeriğimizde vergisiz fiyatlarda bir değişiklik olmaması durumunda Tesla fiyatlarının ne kadar olacağını açıklıyoruz.

    Vergisiz fiyata zam gelmezse Tesla fiyatları ne kadar olacak?

    Tesla Model Y Standart Range, bugüne kadar yüzde 10 ÖTV oranı ile 1.866.203 TL’ye satılıyordu. Bugünden itibaren yüzde 25 ÖTV oranı ile satılacak. Tesla, fiyatta ek bir düzenleme yapmazsa Tesla Model Y SR fiyatı 2.120.685 TL olacak. Yaklaşık 250 bin TL'lik zam gelecek. Tesla'nın vergisiz fiyatta artışa gitmesi durumunda zam miktarı artacak.

    Yeni düzenleme ile ÖTV matrahı 1.650.000 TL’ye yükseldi. Vergisiz fiyatı 1.584.989 TL olan Tesla Model Y Long Range artık ÖTV matrahının altında satılacak. ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 25’e düşecek. Tesla fiyatta ek bir değişiklik yapmazsa Model Y LR yüzde 25 ÖTV oranı ile 2.377.483 TL’ye satabilecek. SR ile LR arasındaki fiyat farkı 256.798 TL olacak.

    Tesla Model Y Long Range Dört Çeker versiyonu ise motor gücü 160 kW'nin üzerinde olduğu için yüzde 60 ÖTV ile 3.465.581 TL'ye satılıyordu. Tesla ek bir değişiklik yapmazsa 3.790.479 TL'ye satılacak.

    Tesla Model Y fiyatı ne kadar olacak?
    Marka Model Vergisiz Fiyat Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Fiyat Değişimi
    Tesla Model Y Standart Range 1.413.790 TL 1.866.203 TL 2.120.685 TL %10 %25 +254.482 TL
    Tesla Model Y Long Range 1.584.989 TL 2.662.783 TL 2.377.483 TL %40 %25 -285.300 TL
    Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 1.804.990 3.465.581 TL 3.790.479 TL %60 %75 +324.898 TL

    Tesla’ya zam fırsatı doğdu

    Eski ÖTV matrahına göre fiyatı 1,914 milyon TL’nin üzerine çıkan araçların ÖTV’si yüzde 10’dan yüzde 40’a yükseliyordu. Tesla, yüzde 40’lık yüksek ÖTV dilimine girmek yerine yüzde 10’da kalarak düşük karla yüksek satış yapmayı tercih etti. Tesla 2025 yılında herhangi bir zam yapmadı. Üstelik yeni Tesla Model Y’yi eskisi ile aynı fiyata satışa sundu.

    Yeni ÖTV matrahına göre vergiler dahil 2.475.000 TL’nin altındaki tüm araçlar yüzde 25 ÖTV oranı ile satacak. Bu fiyatın üzerine çıkılırsa yüzde 55'lik ÖTV dilimine geçilecek. Türkiye’de düşük kârla satış yapan Tesla, yeni düzenlemenin ardından daha yüksek kâr elde etmek için fiyatlarda artışa gidebilir.

    Tesla siparişi verenler ÖTV zammından etkilenecek mi?

    Tesla hafta içi her gün saat 18.30’da online araç satışı yapıyor. Tesla’dan araç satın alan ancak aracının tescil işlemleri henüz tamamlanmayan müşteriler ÖTV zammından etkilenecek. Bu müşterilerin ek ödeme yapması gerekecek. Tescil işlemleri tamamlanan müşteriler ise eski fiyattan aracı teslim alabilecek.

    Tescil durumunuzu öğrenmek için e-Devlet’te “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sayfasından sorgulama yaparak tescil durumunu görüntüleyebilirsiniz. Bu sayfada aracınızı görüyorsanız aracınızın tescil işlemi yapılmış ve vergileri ödenmiştir.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 15 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 18 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 23 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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