1972'ye kısa yolculuk: İşte ilk tam elektrikli Renault 4

Geçmişe bir selam
1961 yılında piyasaya sürülen Renault 4, 1994 yılına kadar üretildi ve dünya çapında 8 milyondan fazla satış yaptı. Model, zaman içinde farklı versiyonlarla çeşitlendirildi; dört çekerinden pick-up’ına, furgonundan lüks "La Parisienne" serisine kadar pek çok farklı yapı ile karşımıza çıktı. Ancak, bu modeller arasında dikkat çeken bir detay var: Elektrikli Renault 4. Bu versiyon, o dönemin endüstriyel teknolojisinin sunduğu imkanlarla, içten yanmalı motor yerine elektrikli bir motorla donatılmıştı.
Teknolojide gelinen nokta
Günümüze geldiğimizde ise tüm üreticiler için artık tek bir ana seçenek var: elektrik. Elektrikli araçlar artık otomotiv dünyasının geleceği ve şimdisi. Bu günlerde, Renault'un R4 E-Tech modeli ile 1972’deki prototip arasındaki farklar oldukça çarpıcı. 2025’te satışa çıkacak yeni Renault 4 E-Tech, 120 ila 150 beygir gücünde elektrikli motorlar ve 40 ila 52 kWh kapasiteli bataryalarla donatılacak. Bu yeni model, 300 ila 400 km arasında bir menzil sunarken, 2026’dan itibaren 500 km'ye kadar menzil kapasitesine sahip olacak.
52 yıllık süre zarfından batarya teknolojileri de oldukça ilerledi. Mesela 1972’deki ilk elektrikli Renault 4, tam şarj olmak için gece boyu şarj edilmek zorundaydı. R4 E-Tech ise sadece 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilecek. Bu arada ilginç bir şekilde videoda oldukça isabetli bir öngörüde de bulunuluyor. Videoda çok da uzak olmayan bir gelecekte araçların otoparklarda şarj edileceğinden bahsediliyor, günümüzde olan da bu.Kaynakça https://www.largus.fr/actualite-automobile/insolite-en-1972-renault-travaillait-deja-sur-une-4l-100-electrique-30037941.html https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_4 https://www.renaultgroup.com/en/magazine/energy-and-motorization/the-history-of-the-first-electric-cars Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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