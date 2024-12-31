1972'ye kısa yolculuk: İşte ilk tam elektrikli Renault 4

Tam Boyutta Gör Fransız otomotiv devi Renault, elektrifikasyon sürecini hızlandırırken geçmişe de göz kırpmaya devam ediyor. Firma geçtiğimiz aylarda 2025 model Renault 4 E-Tech modelini tanıttı. 1961'de piyasaya sürülen orijinal modelden esintiler taşıyan Renault 4 E-Tech nasıl bir başarı gösterecek bilemeyiz ancak firmanın aslında bu “elektrikli” olayına hiç de uzak olmadığını söylemek gerek. Zira ortaya çıkan bir video, Renault’nun bundan 52 yıl önce zaten tam elektrikli bir Renault 4 üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Geçmişe bir selam

1961 yılında piyasaya sürülen Renault 4, 1994 yılına kadar üretildi ve dünya çapında 8 milyondan fazla satış yaptı. Model, zaman içinde farklı versiyonlarla çeşitlendirildi; dört çekerinden pick-up’ına, furgonundan lüks "La Parisienne" serisine kadar pek çok farklı yapı ile karşımıza çıktı. Ancak, bu modeller arasında dikkat çeken bir detay var: Elektrikli Renault 4. Bu versiyon, o dönemin endüstriyel teknolojisinin sunduğu imkanlarla, içten yanmalı motor yerine elektrikli bir motorla donatılmıştı.

Tam Boyutta Gör Ancak, bu araç sadece iki kişilikti ve arka koltuklar, bataryalarla doldurulmuştu. Video, aracın şehirde 60-70 km, otoyolda ise 100-110 km menzil sunduğunu belirtiyor. Elektrik motorunun tek özellikleri bunlarla sınırlı değildi; plastik gövde ve plexiglas camlar, aracın ağır bataryalarından dolayı ekstra ağırlığı dengelemek için kullanılmıştı. Ancak, o dönemdeki bu araç, bugünün modern elektrikli araçlarına kıyasla çok daha düşük performans sunuyordu: Maksimum hız 60 km/s olarak belirtilmişti.

Tam Boyutta Gör Elbette Renault ile defa bu araç ile elektrikli dünyasına adım atmamıştı. 1920'lerde ve 1930'larda elektrikli araç üretimi öncelikle ticari araçlara (kamyonetler, kamyonlar, troleybüsler vb.) odaklanmıştı. 1937'de Renault, Celtaquatre modelinin şasisini kullanarak Paris Dünya Fuarı için 35 taksi tasarlayarak elektrikli otomobillere adım atmıştı. Bu, güzel bir maceranın başlangıcı olsa da İkinci Dünya Savaşı nedeniyle macera kesintiye uğrattı. Ardından 1960’ların sonlarında artan kirlilik ve 1973’teki global gaz krizi ile Renault, R4 ve R5 şasisi üzerinde ilk elektrikli şehir otomobilleri üzerinde çalıştı. Ancak krizin bitmesiyle yine elektrikli araçlardan uzaklaşıldı.

Teknolojide gelinen nokta

Günümüze geldiğimizde ise tüm üreticiler için artık tek bir ana seçenek var: elektrik. Elektrikli araçlar artık otomotiv dünyasının geleceği ve şimdisi. Bu günlerde, Renault'un R4 E-Tech modeli ile 1972’deki prototip arasındaki farklar oldukça çarpıcı. 2025’te satışa çıkacak yeni Renault 4 E-Tech, 120 ila 150 beygir gücünde elektrikli motorlar ve 40 ila 52 kWh kapasiteli bataryalarla donatılacak. Bu yeni model, 300 ila 400 km arasında bir menzil sunarken, 2026’dan itibaren 500 km'ye kadar menzil kapasitesine sahip olacak.

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52 yıllık süre zarfından batarya teknolojileri de oldukça ilerledi. Mesela 1972’deki ilk elektrikli Renault 4, tam şarj olmak için gece boyu şarj edilmek zorundaydı. R4 E-Tech ise sadece 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilecek. Bu arada ilginç bir şekilde videoda oldukça isabetli bir öngörüde de bulunuluyor. Videoda çok da uzak olmayan bir gelecekte araçların otoparklarda şarj edileceğinden bahsediliyor, günümüzde olan da bu.

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1972'ye kısa yolculuk: İşte ilk tam elektrikli Renault 4