Tesla, yeni nesil öncü üretim sürecinde geri adım attı!

Tam Boyutta Gör Tesla, düşen satışlar ve artan rekabet nedeniyle planlarında değişiklikler yapmaya devam ediyor gibi görünüyor. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan yeni bir rapora göre Tesla, “Gigacasting” olarak bilinen öncü üretim sürecinde iddialı planlarında geri adım attı. Bu yeni nesil üretim süreci, otomobilin alt gövdesi gibi büyük kısımları tek parça haline üretmeyi hedefliyordu.

Yeni nesil üretim sürecinde frene basıldı

Tipik bir araçta alt gövde yüzlerce ayrı parçadan oluşabiliyor. Tesla ise tüm alt gövdeyi tek bir parça halinde üretmek amacıyla büyük parçaları dev kalıp makineleriyle hassas bir şekilde üretiyor. Tesla geçen yıl yeni bir araç platformu geliştirirken alt gövdeyi tek parça halinde üretmeyi hedefliyordu. Uzun vadeli hedef, üretimi radikal bir şekilde basitleştirmek ve maliyetleri düşürmekti.

Ancak şimdi bu planlar askıya alınmış durumda zira Tesla’nın tek parça üretim yerine kendisini kanıtlamış olan alt gövdeyi üç parça halinde üreten mevcut yönteme bağlı kalmayı tercih ettiği bildiriliyor. Bu yöntem halihazırda Model Y SUV ve Cybertruck’ta kullanılıyor. Tesla bu araçlardaki alt bölümü ön, arka ve pilin depolandığı orta bölüm olarak üç parçada üretiyor.

Temel strateji değişikliği

Tam Boyutta Gör Tesla'nın düşen satış ve kar marjlarına, küresel olarak yumuşayan elektrikli araç talebi ve Çinli BYD gibi rakiplerin de eklenmesi şirketin radikal kararlar almasına neden oldu. Tesla, iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını çıkarırken üst düzey yöneticileri ve onların altına çalışan yüzlerce kişiyi daha işten çıkardı.

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Bu tür hamleler aynı zamanda temel bir strateji değişikliğini de yansıtıyor; Tesla artık birçok yatırımcının güvendiği elektrikli araç satış hacminde büyük bir büyüme sağlamaktan ziyade sürücüsüz araçlar geliştirmeye odaklanıyor.

Tesla, 25.000 dolarlık "Model 2" olarak adlandırılan uygun fiyatlı elektrikli aracına büyük umut bağlıyordu ancak şirket, daha uygun fiyatlı otomobiller üretmek için daha basit ve daha hızlı bir planı olduğunu söyledi. Bu söylemler şirketin ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığı sunumda geldi. Daha uygun fiyatlı modellerin tamamen yeni bir araç mı yoksa Model 3 ve Y'nin daha ucuz versiyonları mı olacağı net değildi.

Öte yandan Tesla, Model 2 için planladığı küçük araç platformundan tamamen vazgeçmiş değil. Bunun yerine, aynı platform üzerinde sürücüsüz robotaksi geliştirmeye devam edecek. En nihayetinde Tesla, yekpare alt gövde üretimi yerine üç parçalı üretime devam edecek ve bu üretim sürecini yeni nesil araç platformları için uyarlayacak.

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Tesla, yeni nesil üretim sürecinde geri adım attı