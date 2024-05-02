Tesla, yeni nesil öncü üretim sürecinde geri adım attı!

Yeni nesil üretim sürecinde frene basıldı
Tipik bir araçta alt gövde yüzlerce ayrı parçadan oluşabiliyor. Tesla ise tüm alt gövdeyi tek bir parça halinde üretmek amacıyla büyük parçaları dev kalıp makineleriyle hassas bir şekilde üretiyor. Tesla geçen yıl yeni bir araç platformu geliştirirken alt gövdeyi tek parça halinde üretmeyi hedefliyordu. Uzun vadeli hedef, üretimi radikal bir şekilde basitleştirmek ve maliyetleri düşürmekti.
Ancak şimdi bu planlar askıya alınmış durumda zira Tesla’nın tek parça üretim yerine kendisini kanıtlamış olan alt gövdeyi üç parça halinde üreten mevcut yönteme bağlı kalmayı tercih ettiği bildiriliyor. Bu yöntem halihazırda Model Y SUV ve Cybertruck’ta kullanılıyor. Tesla bu araçlardaki alt bölümü ön, arka ve pilin depolandığı orta bölüm olarak üç parçada üretiyor.
Temel strateji değişikliği
Bu tür hamleler aynı zamanda temel bir strateji değişikliğini de yansıtıyor; Tesla artık birçok yatırımcının güvendiği elektrikli araç satış hacminde büyük bir büyüme sağlamaktan ziyade sürücüsüz araçlar geliştirmeye odaklanıyor.
Tesla, 25.000 dolarlık "Model 2" olarak adlandırılan uygun fiyatlı elektrikli aracına büyük umut bağlıyordu ancak şirket, daha uygun fiyatlı otomobiller üretmek için daha basit ve daha hızlı bir planı olduğunu söyledi. Bu söylemler şirketin ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığı sunumda geldi. Daha uygun fiyatlı modellerin tamamen yeni bir araç mı yoksa Model 3 ve Y'nin daha ucuz versiyonları mı olacağı net değildi.
Öte yandan Tesla, Model 2 için planladığı küçük araç platformundan tamamen vazgeçmiş değil. Bunun yerine, aynı platform üzerinde sürücüsüz robotaksi geliştirmeye devam edecek. En nihayetinde Tesla, yekpare alt gövde üretimi yerine üç parçalı üretime devam edecek ve bu üretim sürecini yeni nesil araç platformları için uyarlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.