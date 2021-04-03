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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı

    2021'in ilk çeyrek verilerini açıklayan Tesla, toplamda 180.338 araç üretirken 184.800 araç teslim etmeyi başardı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çok daha iyi sayılarına ulaştı.
    03 Nisan 2021, 12:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı
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    Tesla, 2021'e güçlü bir giriş yaptı. Şirket, bu yılın ilk çeyreği ile alakalı paylaştığı sayılara göre yaklaşık 185.000 araç teslim etmeyi başardı. Bu araçların neredeyse tamamını Model 3 ve Model Y'den oluşuyor.Sunulan verilere göre Model S ve Model X ise üretilmedi.

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    Ayrıca Bkz. "Ford, 3D yazıcı atıklarını araçlarında yeniden kullanmak için HP ile iş birliği yaptı"

    Pazar payı azalsa da satışlar yükseliyor

    Tesla, 2021'in ilk üç ayında 180.338 araç üretirken 184.800 araç teslim etti. Model 3 ve Model Y araçları toplamda 180.338 adet üretildi ve 182.780 teslimat sayısıyla şirketin en çok talep gören otomobilleri oldu. Fabrikaların bu yılın ilk çeyreğinde hiç üretimini yapmadığı Model 3 ve Model Y araçlarından toplamda 2.020 adet teslim edildi.

    Elektrikli araç üreticisi, mevcut tablodan duydukları memnuniyetlerini dile getirirken bu teslimat sayılarının Çin'de Model Y'ye gösterilen taleple doğru orantılı olduğunu belirtti. Şirket, hızla tam üretim kapasitesine doğru ilerlediklerini söyledi. Tesla, 2020'nin son çeyrek mali rakamlarını paylaştığında, Şangay'daki Gigafactory'nin yılda yaklaşık 1 milyon otomobil üretim kapasitesine sahip olduğundan bahsetmişti.

    Elektrikli araç pazarında rekabet gittikçe kızışıyor. Birçok otomobil üreticisi, elektrikli araçlarını tanıtmaya ve piyasa sürmeye başladı. Bu durum Tesla'nın mevcut pazar payının azalmasına sebep oldu ancak her geçen gün büyüyen pazar sayesinde Tesla'nın satışlarında düşüş yaşanmadı.



    https://www.theverge.com/2021/4/2/22364067/tesla-q1-2021-deliveries-elon-musk
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yarın birgun elektrikli araçlar daha da artacak ama Tesla telefon dünyasının iphone u gibi olacak.
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    otonom yetenekleri diper ülkelerde düzgün çalışmayacak, hele tam otonom için mecbur tüm yazılımı diğer otomobil firnaları ile paylaşmak zorunda, ne kadar çok araç o kadar çok bilgi.. zaten tesla paylaşmaya hazırı demişti tabi iki sebebi var diğer ülkelerin yasaları ve sadece amerikada geliştirilen otonom özellikleri başka ülkelerin yollarında geliştirmek istemeleri..
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    50 milyar dolar civarı para yapıyor biz togg yapana kadar adamlar herkeze satacaklar ...
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    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tesla'nın muadili yok ki.
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir çok teknolojinin hızlı bir şekilde tüketici ile buluşmasında öncülük eden bir firma olan Tesla ilk olmanın meyvelerini topluyor. her ne kadar ürettiği otomobillerde işçilik ile ilgili problemler olsa da insanlar ekonomik olması, hızlı olması ve konforu için Tesla almaya devam edecekler.
    Yerli otomobil TOGG ile eğer Tesla teknolojilerini barındıran ve işçiliği iyi olan bir otomobil üretirlerse, bir iki yıl içerisinde Dünya piyasasında adından söz ettirecektir. Sonuçta şu an piyasada satılan elektrikli otomobillerin müşteri kitlesine baktığınızda gelir seviyesi yüksek olan bir kitlenin olduğunu görebilirsiniz.
    Yerli elektrikli otomobil TOGG de çıktğıında fiyatının TEsla seviyesinde olması beni şaşırtmayacaktır.
    Bütün dünyada elektrikli otomobillerin satış rakamlarının fosil yakıtlı olan otomobillerden daha fazla olması hedefi 2050 gibi görünüyor.
    Benim gönlümden geçen benzinli ve dizel otomobillerin elektrikli otomobile dönüştürülmeleri ile ilgili kitlerin üretilip piyasaya sürülmesi. bu işi yıllardır yapan DMA oto gibi firmaların bir an önce faaliyete geçmeleri süreci hızlandıracaktır.

    http://www.dmaoto.com/trDMA oto internet sitesi
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