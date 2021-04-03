Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı

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Tesla, 2021'e güçlü bir giriş yaptı. Şirket, bu yılın ilk çeyreği ile alakalı paylaştığı sayılara göre yaklaşık 185.000 araç teslim etmeyi başardı. Bu araçların neredeyse tamamını Model 3 ve Model Y'den oluşuyor.Sunulan verilere göre Model S ve Model X ise üretilmedi.

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Pazar payı azalsa da satışlar yükseliyor

Tesla, 2021'in ilk üç ayında 180.338 araç üretirken 184.800 araç teslim etti. Model 3 ve Model Y araçları toplamda 180.338 adet üretildi ve 182.780 teslimat sayısıyla şirketin en çok talep gören otomobilleri oldu. Fabrikaların bu yılın ilk çeyreğinde hiç üretimini yapmadığı Model 3 ve Model Y araçlarından toplamda 2.020 adet teslim edildi.

Elektrikli araç üreticisi, mevcut tablodan duydukları memnuniyetlerini dile getirirken bu teslimat sayılarının Çin'de Model Y'ye gösterilen taleple doğru orantılı olduğunu belirtti. Şirket, hızla tam üretim kapasitesine doğru ilerlediklerini söyledi. Tesla, 2020'nin son çeyrek mali rakamlarını paylaştığında, Şangay'daki Gigafactory'nin yılda yaklaşık 1 milyon otomobil üretim kapasitesine sahip olduğundan bahsetmişti.

Elektrikli araç pazarında rekabet gittikçe kızışıyor. Birçok otomobil üreticisi, elektrikli araçlarını tanıtmaya ve piyasa sürmeye başladı. Bu durum Tesla'nın mevcut pazar payının azalmasına sebep oldu ancak her geçen gün büyüyen pazar sayesinde Tesla'nın satışlarında düşüş yaşanmadı.

https://www.theverge.com/2021/4/2/22364067/tesla-q1-2021-deliveries-elon-musk

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