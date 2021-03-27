Ford, 3D yazıcı atıklarını araçlarında yeniden kullanmak için HP ile iş birliği yaptı

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Ford, otomobil endüstrisinde bir ilk olarak geri dönüştürülmüş malzemeler için, 3D yazıcı atığını, tozlarını ve parçalarını enjeksiyonla kalıplanmış araç parçalarına dönüştürmek için HP ile iş birliği yaptı. Çeşitli üretim alanlarında 3D baskı teknolojilerini kullanan Ford, gelecekte araçlarında tamamen sürdürülebilir malzemeler kullanmayı hedefliyor.

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Ford'un sürdürülebilirlik teknik görevlisi Debbie Mielewski, muhtemelen çöpe gidecek atık toz için yüksek değerli bir uygulamayı bulan ve onu işlevsel ve dayanıklı otomobil parçalarına dönüştüren ilk şirket olduklarını belirtiyor.

İlk olarak Ford Super Duty F-250'lerde kullanılacak olan bu geri dönüştürülmüş malzemeler, enjeksiyon kaplamalı yakıt hattı klipslerinin imalatında yer alacak. Bu parçalar sadece geleneksel olarak üretilen muadilleri tarafından sunulan kimyasal ve nem direnci standardını karşılamakla kalmayacak aynı zamanda % 7 hafiflik ve % 10 maliyet kazancı sağlayacak.

HP Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Direktörü Ellen Jackowski: "3D ile daha sürdürülebilir üretim süreçleri elde edersiniz ancak biz her zaman daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz ve sektörümüzü tozları ve parçaları azaltmanın, yeniden kullanmanın ve geri dönüştürmenin yeni yollarını bulmaya yönlendiriyoruz. Ford ile işbirliğimiz, üç boyutlu baskının çevresel faydalarını daha da genişleterek, kullanılmış üretim malzemelerinden daha iyi yararlanmak için tamamen farklı endüstrileri nasıl bir araya getirdiğimizi göstererek yeni bir döngüsel ekonomiye olanak tanıyor." ifadelerinde bulundu.

Çok aşamalı geri dönüşüm faaliyetinde, zaten Ford'un 3 boyutlu yazıcı tedarikçisi olan HP, ürünü geri dönüştürmek için faaliyet zincirini tasarlamak ve uygulamak için Ford'un Gelişmiş Üretim Merkezi'nde Ford ile birlikte çalışıyor. Bu iki şirkete, dental cihaz üreticisi SmileDirectClub, reçine üreticisi Lavergne ve Ford için parça tedarikçisi ARaymond şirketleri de yardım edecek.

https://www.engadget.com/ford-hp-3d-injection-molded-part-3d-printer-waste-204612676.html

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