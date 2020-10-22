Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, yılın üçüncü çeyreğini rekorla kapattı

    Dün düzenlenen toplantıda Tesla'nın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Elon Musk, "Üçüncü çeyrek tarihimizdeki en iyi üç aylık dönem oldu." dedi. İşte detaylar:
    20 sa.
    1,1b
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Tesla, yılın üçüncü çeyreğini rekorla kapattı
    Tam Boyutta Gör

    ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Otomotiv sektörünün pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde Tesla kârı tahminleri aştı.

    Tesla'nın cirosu üçüncü çeyrekte 8,77 milyar dolara yükseldi. Beklentiler şirketin söz konusu dönemdeki gelirlerinin 8,36 milyar dolar olacağı yönündeydi. Geçen yılın aynı döneminde ise Tesla'nın cirosu 6,30 milyar dolar seviyesindeydi. Bu da geçen yıla göre yüzde 39 civarında artış anlamına geliyor.

    Aynı dönemde şirketin net kârı ise 394 milyon dolar olan beklentilerin altında kalarak 331 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Tesla'nın düzeltilmiş hisse başına karı da 57 cent olan beklentilerin oldukça üzerine çıkarak 76 cent oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi

    Üçüncü çeyreğin de başarılı geçmesiyle birlikte Tesla art arda beşinci kez kâr etmiş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, "Üçüncü çeyrek tarihimizdeki en iyi üç aylık dönem oldu." şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar"

    Model 3 ve Model Y satışları yükselişte

    Tesla, üçüncü çeyrekte toplam 139.593 elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış olarak kayıtlara geçti. Üçüncü çeyrekle birlikte şirketin 2020'de teslimatını gerçekleştirdiği elektrikli araç sayısı toplam 318.980 oldu.

    Üçüncü çeyrekte Model 3 ve Model Y satışlarında yüzde 56 gibi ciddi bir artış yaşanırken, Model S ve Model X satışlarındaki düşüş trendi ise devam etti. Bu dönemde satılan araçların 124.318 tanesini Model 3 ve Model Y, 15.275 tanesini de Model S ve Model X oluşturdu.

    Tesla, pandemi dönemine rağmen daha önceki hedeflerinin hala geçerli olduğunu, 2020 yılı sonunda 500 bin araç üretmeyi ve 500 bin teslimat yapmayı planladıklarını belirtti. Şirketin hedefini gerçekleştirmesi için dördüncü çeyrekte 170.020 adet araç üretmesi ve 181.020 adet teslimat gerçekleştirmesi gerekiyor.



    https://insideevs.com/news/449698/tesla-q3-2020-earnings-profit/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 sa. Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı 14 sa. Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı 14 sa. Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için "Atış Serbest" 15 sa. Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi 15 sa. İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak 16 sa. Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor 16 sa. Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı 16 sa. Acer Nitro 5 inceleme | AMD Ryzen ile güçleniyor 17 sa. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri 17 sa. Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor 17 sa. Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design 17 sa. Intel Xe Max grafikli Acer Swift 3x geliyor 17 sa. 74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 18 sa. Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor 18 sa. Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 19 sa. Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici 19 sa. Robot süpürge alınır mı? "Viomi SE'yi denedik" 19 sa. Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı 19 sa. Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil 20 sa. Yeni nesile hazır! Cosair'dan Xbox'a özel Dolby Atmos kulaklık HS75 XB Wireless inceleme 20 sa. GÖRÜNTÜLENEN Tesla, yılın üçüncü çeyreğini rekorla kapattı Sonraki Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı 21 sa. Quibi içerik servisi kapanıyor 21 sa. AirPods Pro 2 biraz daha iyi optimizasyonlara sahip olacak 22 sa. Xbox Series X Türkiye fiyatında indirim: İşte yeni fiyat 22 sa. Robot köpek Spot, gelecek yıl bir kola sahip olacak 23 sa. Huawei Mate 40 serisi Türkçe canlı yayın ile tanıtılıyor 23 sa. PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi 1 gün Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar 1 gün GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları iptal edildi 1 gün Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi 1 gün NASA'nın gök taşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz görüntüler 1 gün PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme) 1 gün Apple TV Remote uygulaması mağazadan kaldırıldı 1 gün Google ve Parallels iş birliği ile Chromebook modellerinde Windows 10 devri 1 gün PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı! 1 gün 2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda 1 gün RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı 1 gün Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti 1 gün Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor 1 gün Pandemide vaka sayıları yeniden uçuşa geçti Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız