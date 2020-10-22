Tesla, yılın üçüncü çeyreğini rekorla kapattı

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Otomotiv sektörünün pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde Tesla kârı tahminleri aştı.

Tesla'nın cirosu üçüncü çeyrekte 8,77 milyar dolara yükseldi. Beklentiler şirketin söz konusu dönemdeki gelirlerinin 8,36 milyar dolar olacağı yönündeydi. Geçen yılın aynı döneminde ise Tesla'nın cirosu 6,30 milyar dolar seviyesindeydi. Bu da geçen yıla göre yüzde 39 civarında artış anlamına geliyor.

Aynı dönemde şirketin net kârı ise 394 milyon dolar olan beklentilerin altında kalarak 331 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Tesla'nın düzeltilmiş hisse başına karı da 57 cent olan beklentilerin oldukça üzerine çıkarak 76 cent oldu.

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Üçüncü çeyreğin de başarılı geçmesiyle birlikte Tesla art arda beşinci kez kâr etmiş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, "Üçüncü çeyrek tarihimizdeki en iyi üç aylık dönem oldu." şeklinde konuştu.

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Model 3 ve Model Y satışları yükselişte

Tesla, üçüncü çeyrekte toplam 139.593 elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış olarak kayıtlara geçti. Üçüncü çeyrekle birlikte şirketin 2020'de teslimatını gerçekleştirdiği elektrikli araç sayısı toplam 318.980 oldu.

Üçüncü çeyrekte Model 3 ve Model Y satışlarında yüzde 56 gibi ciddi bir artış yaşanırken, Model S ve Model X satışlarındaki düşüş trendi ise devam etti. Bu dönemde satılan araçların 124.318 tanesini Model 3 ve Model Y, 15.275 tanesini de Model S ve Model X oluşturdu.

Tesla, pandemi dönemine rağmen daha önceki hedeflerinin hala geçerli olduğunu, 2020 yılı sonunda 500 bin araç üretmeyi ve 500 bin teslimat yapmayı planladıklarını belirtti. Şirketin hedefini gerçekleştirmesi için dördüncü çeyrekte 170.020 adet araç üretmesi ve 181.020 adet teslimat gerçekleştirmesi gerekiyor.

https://insideevs.com/news/449698/tesla-q3-2020-earnings-profit/

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