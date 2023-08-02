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    Tesla, kilitlenen Model 3 ve Model Y direksiyonları için soruşturma altında

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilginç ve tehlikeli bir sorun nedeniyle soruşturma altında. Firmanın Model 3 ve Model Y araçlarının direksiyonlarının kilitlendiği belirtiliyor.
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    Tesla Model 3 ve Model Y direksiyonları için soruşturma altında Tam Boyutta Gör
    ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2023 Tesla Model 3 ve Model Y araçlarının sürüş sırasında direksiyon kontrolünü kaybettiğine dair raporları inceliyor. Kurum, soruşturma sonuçlarından yaklaşık 280.000 aracın etkilenebileceğini bildiriyor.

    Model 3 ve Model Y'de direksiyon kilitlenme sorunu

    NHTSA, araçlarda direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı olduğunu iddia eden 12 şikayet aldığını açıkladı. Beş kişi aracın yönlendirilemediğini iddia eden şikayetlerde bulunurken, yedi kişi de güç kaybının direksiyon hakimiyetinde zorluklara yol açtığını söyledi. Açıkçası bu ciddi bir sorun ve trafikte yaşanması durumda istenmeye sonuçlar doğurma potansiyeline sahip.

    Tesla hali hazırda, Model Y SUV'larda direksiyon simidinin araç sürülürken düştüğüne dair raporlar nedeniyle de soruşturuluyor. NHTSA ayrıca Tesla araçlarının görünmez tehlikelere tepki olarak aniden fren yaptığı "hayali frenleme" sorunlarına ilişkin 800'den fazla rapor aldığını belirtiyor. Öte yandan firma, frenleme ve hızlanma sorunu nedeniyle Çin'deki 1,1 milyon araca yazılım güncellemesi sundu.

    Tesla otomobillerdeki tek sorunlar bunlar değil. Sürücü yardımı özellikleri olan Autopilot ve Full Self-Driving ürünlerinin performansının yeterli olmadığı ve kazalara sebebiyet verdiği aktarılıyor. Şu anda ABD’de birden fazla kurum Tesla'nın güvenlik ve pazarlama uygulamalarıyla ilgili sorunları araştırıyor. Bununla birlikte Tesla’nın sorunları genellikle yazılım kaynaklı olduğu biliniyor. Bu nedenle firmanın telefonlara gelen yazılım güncellemesi gibi araçlarına güncelleme göndererek ilgili sorunu çözme becerisi bulunuyor.

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