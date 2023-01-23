Karbon emisyonu yapmayan temiz kamyonlar yapabilmek için ise hidrojen güzel bir çözüm olsa da dolum istasyon ağının kurulamaması yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel. Sonuçta istasyon olmadığı için araç satılamıyor, araç satılmadığı için de istasyon kurulmuyor.

Ancak hidrojenli araçlar yakıtın hafifliği ve 5-10 dk’da hızlı dolması sayesinde bataryalı araçlara göre büyük avantaj sağlıyor. Hidrojenden yüksek güç elde edilmesi de başka bir engel. Yani yüksek güç için geniş membran alanına sahip pahalı yakıt hücreleri olması gerekmekte.

En iyi çözüm ise elektrikli bir araç yaparak bataryayı belli kapasite ile sınırlayıp, arka planda bataryayı şarj eden düşük ve ucuz bir yakıt hücresi kullanmak. Böylece kamyon şehir içersinde 224 km menzile sahip iken, şehir dışına çıktığında hidrojen yakıt hücresinden gelen enerji ile birlikte 570 km yol kat edebiliyor.

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Tevva tarafından geliştirilen inovatif araçta 105 kW/saat batarya ve 9 kg’lık 350 barda hidrojen tankı bulundurmakta. Batarya 22 kW şarj istasyonu ile 5 saatte dolarken, hidrojen takının dolumu 10 dakika sürüyor.

Toplam ağırlığı 7.5 ton olan aracın yük kapasitesi 2718 kg. Motor gücü 192 kW ve 596 Nm torka sahip. Yakıt hücresi batarya biterken çalışmaya başlıyor ve ürettiği enerji ile hem yolda devamı sağlıyor hem de bataryayı şarj ediyor. Buradaki olay yakıt hücresinin sadece 25 kW enerji sağlaması. Bu yüksek hızlanma, ağır yük, aşırı eğim gibi şeyler için yeterli olmasa da bataryayı doldurmaya yetiyor.

İngiltere tabanlı şirketin kamyonlarının 2023 yılının yaz aylarında müşterilere teslim edilmesi bekleniyor.

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Tevva elektrik ve hidrojenle çalışan hibrit kamyonunu duyurdu