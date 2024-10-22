TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, SAHA EXPO’da sergilendi

- TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri
- Genel Özellikler
- TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri
- Yorumlar
TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nin inşasının bu yıl içinde başlaması planlanıyor. TF 2000, Türkiye’nin denizlerdeki Çelik Kubbe unsuru olarak hizmet verirken aynı zamanda hava tehditlerine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik unsurları koruyacak. TF-2000’in 2027 veya 2028 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İlk etapta toplam 4 adet üretilmesi daha sonra bu sayının 8 adede çıkması bekleniyor.
TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri
- Tam Boy: 149 metre
- Genişlik: 21.3 metre
- Su Çekimi: 5.75 metre
- Deplasman: 8.300 ton
- Hız: 26+ kts
- Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)
- İntikal hızı: 17kts
- Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)
- Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)
- Güç: 4 adet dizel jeneratör
Genel Özellikler
- Personel: 180-210 (240 personel için yaşam mahalli)
- Deniz durumu 5'te kısıtsız harekat kabiliyeti
- Lojistik destek olmadan 45 gün harekat kabiliyeti
- Ana üs desteği olmadan 180 gün harekat kabiliyeti
- Düşük radar, kızılötesi, akustik ve manyetik iz
- %85 yerlilik oranı
TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri
- Lazer İkaz Sistemi
- E/O Dayrektör
- Elektronik Harp Sistemi
- ÇAFRAD
- LPI/Seyir Radarı
- 96 hücreli MIDLAS Dikey Atım Sistemi
- 64 hücre SAPAN, HİSAR-D, SİPER Blok 1D füzeleri için
- 32 hücre ATMACA ve GEZGİN füzeleri veya 64 HİSAR-D RF Blok-II
- 127 mm Ana Batarya Topu
- GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)
- Yakın hava füze sistemi
- Uzaktan kumandalı silah sistemi
- Satıhtan satha füzeler
- Helikopter Kapasitesi: 15 ton Orta Yük Nakliye -Helikopteri, 10 ton SeaHawk helikopteri
- İnsansız Sistemler: Kamikaze İDA ve Döner Kanatlı Sürü İHA entegrasyonu
- X-Band Uydu Muharebe
- ADVENT Savaş Yönetim Sistemi
- 25 Mm STOP
- Düşük Frekanslı Aktif Sonar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)