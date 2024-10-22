TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, SAHA EXPO’da sergilendi

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Tam Boyutta Gör Türk Milli Gemi (MİLGEM) Projesi’nin tepe noktası olan ve 2000’li yılların başından bu yana üzerinde çalışılan TF-2000 Hava Savunma Harbi Projesi’nde artık ufuk görünmeye başlıyor. Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi ile ASFAT A.Ş tarafından yürütülen projede TF-2000, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilecek. Bu süreç devam ederken ASFAT, TF-2000 Hava Savunma Harbi (HSH) Muhribi'ne ait yeni maketini ilk kez SAHA EXPO 2024’te sergiledi.

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TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nin inşasının bu yıl içinde başlaması planlanıyor. TF 2000, Türkiye’nin denizlerdeki Çelik Kubbe unsuru olarak hizmet verirken aynı zamanda hava tehditlerine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik unsurları koruyacak. TF-2000’in 2027 veya 2028 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İlk etapta toplam 4 adet üretilmesi daha sonra bu sayının 8 adede çıkması bekleniyor.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri

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Tam Boy: 149 metre

Genişlik: 21.3 metre

Su Çekimi: 5.75 metre

Deplasman: 8.300 ton

Hız: 26+ kts

Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)

İntikal hızı: 17kts

Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)

Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)

Güç: 4 adet dizel jeneratör

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Genel Özellikler

Personel: 180-210 (240 personel için yaşam mahalli)

Deniz durumu 5'te kısıtsız harekat kabiliyeti

Lojistik destek olmadan 45 gün harekat kabiliyeti

Ana üs desteği olmadan 180 gün harekat kabiliyeti

Düşük radar, kızılötesi, akustik ve manyetik iz

%85 yerlilik oranı

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri

Lazer İkaz Sistemi

E/O Dayrektör

Elektronik Harp Sistemi

ÇAFRAD

LPI/Seyir Radarı

96 hücreli MIDLAS Dikey Atım Sistemi

64 hücre SAPAN, HİSAR-D, SİPER Blok 1D füzeleri için

32 hücre ATMACA ve GEZGİN füzeleri veya 64 HİSAR-D RF Blok-II

127 mm Ana Batarya Topu

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)

Yakın hava füze sistemi

Uzaktan kumandalı silah sistemi

Satıhtan satha füzeler

Helikopter Kapasitesi: 15 ton Orta Yük Nakliye -Helikopteri, 10 ton SeaHawk helikopteri

İnsansız Sistemler: Kamikaze İDA ve Döner Kanatlı Sürü İHA entegrasyonu

X-Band Uydu Muharebe

ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

25 Mm STOP

Düşük Frekanslı Aktif Sonar

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