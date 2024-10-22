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    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, SAHA EXPO’da sergilendi

    ASFAT, TF-2000 Hava Savunma Harbi (HSH) Muhribi'ne ait yeni maketini ilk kez SAHA EXPO 2024’te sergiliyor. TF-2000, Türkiye’nin denizlerdeki ana savunma gücü olacak.
    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, SAHA EXPO’da sergilendi Tam Boyutta Gör
    Türk Milli Gemi (MİLGEM) Projesi’nin tepe noktası olan ve 2000’li yılların başından bu yana üzerinde çalışılan TF-2000 Hava Savunma Harbi Projesi’nde artık ufuk görünmeye başlıyor. Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi ile ASFAT A.Ş tarafından yürütülen projede TF-2000, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilecek. Bu süreç devam ederken ASFAT, TF-2000 Hava Savunma Harbi (HSH) Muhribi'ne ait yeni maketini ilk kez SAHA EXPO 2024’te sergiledi.

    TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nin inşasının bu yıl içinde başlaması planlanıyor. TF 2000, Türkiye’nin denizlerdeki Çelik Kubbe unsuru olarak hizmet verirken aynı zamanda hava tehditlerine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik unsurları koruyacak. TF-2000’in 2027 veya 2028 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İlk etapta toplam 4 adet üretilmesi daha sonra bu sayının 8 adede çıkması bekleniyor.

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, SAHA EXPO’da sergilendi Tam Boyutta Gör

    • Tam Boy: 149 metre
    • Genişlik: 21.3 metre
    • Su Çekimi: 5.75 metre
    • Deplasman: 8.300 ton
    • Hız: 26+ kts
    • Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)
    • İntikal hızı: 17kts
    • Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)
    • Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)
    • Güç: 4 adet dizel jeneratör

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, SAHA EXPO’da sergilendi Tam Boyutta Gör

    Genel Özellikler

    • Personel: 180-210 (240 personel için yaşam mahalli)
    • Deniz durumu 5'te kısıtsız harekat kabiliyeti
    • Lojistik destek olmadan 45 gün harekat kabiliyeti
    • Ana üs desteği olmadan 180 gün harekat kabiliyeti
    • Düşük radar, kızılötesi, akustik ve manyetik iz
    • %85 yerlilik oranı

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri

    • Lazer İkaz Sistemi
    • E/O Dayrektör
    • Elektronik Harp Sistemi
    • ÇAFRAD
    • LPI/Seyir Radarı
    • 96 hücreli MIDLAS Dikey Atım Sistemi
    • 64 hücre SAPAN, HİSAR-D, SİPER Blok 1D füzeleri için
    • 32 hücre ATMACA ve GEZGİN füzeleri veya 64 HİSAR-D RF Blok-II
    • 127 mm Ana Batarya Topu
    • GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)
    • Yakın hava füze sistemi
    • Uzaktan kumandalı silah sistemi
    • Satıhtan satha füzeler
    • Helikopter Kapasitesi: 15 ton Orta Yük Nakliye -Helikopteri, 10 ton SeaHawk helikopteri
    • İnsansız Sistemler: Kamikaze İDA ve Döner Kanatlı Sürü İHA entegrasyonu
    • X-Band Uydu Muharebe
    • ADVENT Savaş Yönetim Sistemi
    • 25 Mm STOP
    • Düşük Frekanslı Aktif Sonar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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