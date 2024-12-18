The Batman 2'nin çekim tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör The Batman'in 2022 yılından beri hazırlık aşamasında olan devam filmi, son dönemde daha çok iptal söylentileriyle ve kamera arkasında yaşanan sıkıntılarla gündeme geliyordu. Projenin başındaki isim olan Matt Reeves'in senaryoyu bir türlü bitirmemesi, projeyi küçük çaplı bir krize sokmuştu. Ancak görünen o ki bu kriz bir şekilde aşılmış. Çünkü gelen son haberler, The Batman 2'nin çekim takviminin belirlendiğini gösteriyor.

Film prodüksiyonlarına dair detayların listelendiği Production Weekly de UK Production News de çekimlerin "2025 ilkbaharının sonlarına doğru" başlayacağını gösteriyor. Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Jordan Ruimy de bu bilgiyi prodüksiyona yakın kaynaklardan doğrulattığını söylüyor. Bu noktada artık The Batman 2'nin çekimlerine ilkbaharın sonu, yazın başı gibi başlanacağına dair pek bir şüphe kalmamış durumda. Bu da filmin çok büyük ihtimalle, daha önce açıklanan 2 Ekim 2026 tarihine yetiştirileceği anlamına geliyor.

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İlk filmin ana ekibini yeniden bir araya getirecek olan The Batman 2 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Matt Reeves'in daha önceki açıklamalarından, ilk filmle ikinci film arasında belli bir periyodun geçmiş olacağını biliyoruz. Ancak bu sıçramanın ne kadar büyük olacağı bilinmiyor.

Diğer yandan filmin asıl kötüsünün kim olacağı da henüz netlik kazanmadı. Bu yıl bireysel dizisinde de gördüğümüz Penguin filmde yer alacak ama ilk filmde olduğu gibi yine bir yan karakter olarak karşımıza çıkacak. Aynı şekilde Catwoman da yine ilk filmdekine benzer bir role sahip olacak. Filmin asıl kötüsünün Clayface ya da Scarecrow olabileceği konuşuluyor ama şimdilik bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

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The Batman 2 için beklenen haber geldi