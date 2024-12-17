Yeni Superman filminden ilk afiş paylaşıldı; Fragman da bu hafta geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Superman olacak. James Gunn (Guardians of the Galaxy)'ın imzasını taşıyan yeni Superman filmi, Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olmasıyla merak uyandırıyor.

11 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak olan Superman için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros., bugün filmden ilk afişi yayınladı. Standart afişin yanı sıra bu afişin hareketli bir versiyonu da paylaşıldı. Bu hareketli versiyonda John Williams'ın klasikleşmiş Superman müziğinin yeni bir versiyonu çalıyor.

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Warner Bros. bu afişle birlikte kısa bir teaser da yayınlanarak ilk fragmanın bu hafta paylaşılacağını duyurdu. Merakla beklenen ilk fragman, perşembe günü yayınlanacak.

DC artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor.

Yeni Superman filminin başrollerde David Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

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Superman, yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atan film olacağı için bu filmde farklı DC karakterlerinin de yer alması bekleniyor. Nitekim Nathan Fillion da filmde Green Lantern olarak tanınan Guy Gardner karakterine hayat veriyor.

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