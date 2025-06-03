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    God of War 3 ve Star Wars Jedi'ın yönetmeni, yeni bir Dungeons & Dragons oyunu hazırlıyor

    Dungeons & Dragons evreninde geçecek tek kişilik bir macera oyunu için hazırlıklara başlandı. Bu yeni D&D projesi, God of War 3 ve Star Wars Jedi'ın yönetmenine emanet edildi.

    Dungeons & Dragons oyunu Tam Boyutta Gör
    Oldukça sağlam bir hayran kitlesine sahip olan Dungeons & Dragons serisini kontrol eden Wizards of the Coast, kısa süre önce Larian Studios ile yollarını ayırdı. Baldur's Gate 3 gibi şahane bir oyuna imza atan Larian Studios'un işin içinden çıkması, Baldur's Gate 4'ün önünü tıkarken, yeni gelecek oyunlara dair heyecanı da azalttı. Ancak Wizards of the Coast, Larian'ın yerini doldurmak için iumut vadeden bir alternatif bulmuş gibi görünüyor.

    Dungeons & Dragons evreninde geçen oyunların sayısını arttırmayı planlayan Wizards of the Coast, tek kişilik yeni bir aksiyon-macera oyunu geliştirmesi için Giant Skull'ı görevlendirdi. Giant Skull yeni kurulmuş bir stüdyo olsa da başındaki isimle dikkat çekiyor. Çünkü stüdyonun başında, God of War III ve Star Was Jedi serisinin yönetmeni olarak tanınan Stig Asmussen yer alıyor. Stüdyodaki ekibin geri kalanı da dikkat çekici oyunlar üzerinde çalışmış tecrübeli isimlerden oluşuyor.

    Yeni Dungeons & Dragons Oyunu, Unreal Engine 5 Kullanılarak Geliştirilecek

    Hazırlık sürecinin henüz başında olan bu tek kişilik Dungeons & Dragons oyununun Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirileceği açıklandı. Oyun şu anda PC'ye yönelik olarak hazırlanıyor ama konsollara da gelmesi bekleniyor. Bunun ötesinde oyun hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı. O yüzden bunun Baldur's Gate 4'ün yerini alacak oyun mu yoksa tamamen farklı bir yapım mı olacağı şimdilik bilinmiyor.

    Giant Skull'ın geliştirdiği bu oyun, hazırlık aşamasındaki tek Dungeons & Dragons oyunu değil. Buna paralel olarak, Dragon Age: The Veilguard'ın yönetmeni de yeni bir D&D oyunu hazırlıyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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