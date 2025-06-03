God of War 3 ve Star Wars Jedi'ın yönetmeni, yeni bir Dungeons & Dragons oyunu hazırlıyor

Dungeons & Dragons evreninde geçen oyunların sayısını arttırmayı planlayan Wizards of the Coast, tek kişilik yeni bir aksiyon-macera oyunu geliştirmesi için Giant Skull'ı görevlendirdi. Giant Skull yeni kurulmuş bir stüdyo olsa da başındaki isimle dikkat çekiyor. Çünkü stüdyonun başında, God of War III ve Star Was Jedi serisinin yönetmeni olarak tanınan Stig Asmussen yer alıyor. Stüdyodaki ekibin geri kalanı da dikkat çekici oyunlar üzerinde çalışmış tecrübeli isimlerden oluşuyor.
Yeni Dungeons & Dragons Oyunu, Unreal Engine 5 Kullanılarak Geliştirilecek
Hazırlık sürecinin henüz başında olan bu tek kişilik Dungeons & Dragons oyununun Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirileceği açıklandı. Oyun şu anda PC'ye yönelik olarak hazırlanıyor ama konsollara da gelmesi bekleniyor. Bunun ötesinde oyun hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı. O yüzden bunun Baldur's Gate 4'ün yerini alacak oyun mu yoksa tamamen farklı bir yapım mı olacağı şimdilik bilinmiyor.
Giant Skull'ın geliştirdiği bu oyun, hazırlık aşamasındaki tek Dungeons & Dragons oyunu değil. Buna paralel olarak, Dragon Age: The Veilguard'ın yönetmeni de yeni bir D&D oyunu hazırlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!