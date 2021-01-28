The Blacklist dizisinin 9. sezonu onaylandı

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2013 yılında başlayan NBC'nin Amerikan suç dizisi The Blacklist'in dokuzuncu sezonu geçtiğimiz saatlerde NBC tarafından onaylandı.

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James Spader'ın canlandırdığı Raymond "Red" Reddington karakterine odaklanan suç dizisi, NBC tarafından dokuzuncu sezon onayını aldı. Dizinin şu anda ilk yedi sezonu tamamen yayınlanmış durumda. Sekizinci sezonu da şu anda yayınlanıyor. Cuma akşamı sekizinci sezonun dördüncü bölümü yayınlanacak.

Ne yazık ki dokuzuncu sezon ile ilgili hiçbir detay bilinmiyor. Ancak 2021 yılının sonlarında geleceğini düşünebiliriz. Genelde yıl sonlarında yeni sezonu başlayan bir dizi.

Dizinin ilk yedi sezonunu da şu anda Netflix'te bulabilirsiniz. Sekizinci sezon için bir açıklama olmasa da büyük bir ihtimalle sezon bitince o da eklenecektir.

https://screenrant.com/blacklist-season-9-renewal-nbc-james-spader/

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