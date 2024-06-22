The Boys izleyici sayısını arttırmaya devam ediyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun bugüne kadar imza attığı en popüler dizi olan The Boys, geçtiğimiz günlerde 4. sezonuyla geri döndü. Süper kahraman hikâyelerine son derece karanlık ve yetişkin işi bir yorum getiren dizi, yeni sezonda da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Hâlihazırda Prime Video'nun en çok izlenen dizisi olan The Boys, 4. sezonda izleyici sayısını daha da arttırdı.

13 Haziran'da üç bölümü birden yayınlanan The Boys 4. sezon, bir önceki sezonun aynı dönemde çektiği izleyici sayısından yüzde 21 daha fazla izleyici çekti. Dizinin artık 4. sezonuna girmişken izleyici sayısını yüzde 21 arttırmış olması, başarısını gözler önüne seriyor.

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The Boys Daha Şimdiden 5. Sezon Onayını Aldı

The Boys, bu performansıyla Amazon'un güvenini de boşa çıkarmamış oldu. Şirket, daha dizinin 4. sezonu başlamadan diziye 5. sezon onayını vermişti. 5. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu da olacak.

Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, yeni sezonunda siyaset dünyasına da el atıyor. 4. sezonda, The Boys evrenindeki en azılı kötülerden biri olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.

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