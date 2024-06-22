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    The Boys izleyici sayısını arttırmaya devam ediyor

    Geçtiğimiz günlerde 4. sezonuyla ekranlara geri dönen The Boys, yeni sezonda izleyici sayısını daha da arttırdı. İlgiyle karşılanan yeni sezonun İzlenme rakamları 3. sezonun önünde seyrediyor.
    The Boys 4. sezona hızlı başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video'nun bugüne kadar imza attığı en popüler dizi olan The Boys, geçtiğimiz günlerde 4. sezonuyla geri döndü. Süper kahraman hikâyelerine son derece karanlık ve yetişkin işi bir yorum getiren dizi, yeni sezonda da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Hâlihazırda Prime Video'nun en çok izlenen dizisi olan The Boys, 4. sezonda izleyici sayısını daha da arttırdı.

    13 Haziran'da üç bölümü birden yayınlanan The Boys 4. sezon, bir önceki sezonun aynı dönemde çektiği izleyici sayısından yüzde 21 daha fazla izleyici çekti. Dizinin artık 4. sezonuna girmişken izleyici sayısını yüzde 21 arttırmış olması, başarısını gözler önüne seriyor.

    The Boys Daha Şimdiden 5. Sezon Onayını Aldı

    The Boys, bu performansıyla Amazon'un güvenini de boşa çıkarmamış oldu. Şirket, daha dizinin 4. sezonu başlamadan diziye 5. sezon onayını vermişti. 5. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu da olacak.

    Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, yeni sezonunda siyaset dünyasına da el atıyor. 4. sezonda, The Boys evrenindeki en azılı kötülerden biri olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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