The Boys 4. sezon tüm tepkilere rağmen büyük başarı yakaladı

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun bugüne kadar imza attığı en popüler dizi olan The Boys, tartışma yaratan 4. sezonunu geçtiğimiz günlerde tamamladı.

Süper kahraman hikâyelerine son derece karanlık ve yetişkin işi bir yorum getiren The Boys, aslında daha ilk sezonundan itibaren politik konulara değiniyordu ama bu sezonla birlikte dizinin bu politik tavrı tavan yaptı. Daha da önemlisi, ilk üç sezonu boyunca hiciv konusunda daha dengeli bir tutum sergileyen dizi, 4. sezonunda ise daha çok bir tarafa yüklenmeye başladı. Bu da tepkileri beraberinde getirdi.

Ancak görünen o ki bu tepkiler izlenme rakamlarına pek de yansımamış. Çünkü The Boys 4. sezon, bir önceki sezona kıyasla yüzde 20 daha fazla izleyici çekti. 4. sezon, başladıktan sonraki 39 gün içinde 55 milyon izleyiciye ulaştı. Böylece The Boys, üç sezon üst üste izleyici sayısını arttırak büyük bir başarıya imza attı.

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The Boys Evreni Spin-off Dizileriyle Büyüyor

Amazon, The Boys'un son sezonundaki izleyici kitlesinin yüzde 60'ının ABD dışından olduğunu açıkladı. Dizinin özellikle ABD'de tepki çekmiş olmasına rağmen izleyici sayısını arttırmasında bunun da payı büyük.

The Boys, Amazon'un en popüler dizilerinden biri olmaya devam ediyor olsa da ekranlardaki yolculuğu çok uzun sürmeyecek. Hazırlıklarına şimdiden başlayan 5. sezon, dizinin final sezonu olacak. Ama The Boys evreni spin-off dizileriyle ekranda kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Nitekim daha dün Vought Rising adını taşıyan yeni bir spin-off dizisi daha duyuruldu.

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