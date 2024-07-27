The Boys 4. sezon tüm tepkilere rağmen büyük başarı yakaladı

Süper kahraman hikâyelerine son derece karanlık ve yetişkin işi bir yorum getiren The Boys, aslında daha ilk sezonundan itibaren politik konulara değiniyordu ama bu sezonla birlikte dizinin bu politik tavrı tavan yaptı. Daha da önemlisi, ilk üç sezonu boyunca hiciv konusunda daha dengeli bir tutum sergileyen dizi, 4. sezonunda ise daha çok bir tarafa yüklenmeye başladı. Bu da tepkileri beraberinde getirdi.
Ancak görünen o ki bu tepkiler izlenme rakamlarına pek de yansımamış. Çünkü The Boys 4. sezon, bir önceki sezona kıyasla yüzde 20 daha fazla izleyici çekti. 4. sezon, başladıktan sonraki 39 gün içinde 55 milyon izleyiciye ulaştı. Böylece The Boys, üç sezon üst üste izleyici sayısını arttırak büyük bir başarıya imza attı.
The Boys Evreni Spin-off Dizileriyle Büyüyor
Amazon, The Boys'un son sezonundaki izleyici kitlesinin yüzde 60'ının ABD dışından olduğunu açıkladı. Dizinin özellikle ABD'de tepki çekmiş olmasına rağmen izleyici sayısını arttırmasında bunun da payı büyük.
The Boys, Amazon'un en popüler dizilerinden biri olmaya devam ediyor olsa da ekranlardaki yolculuğu çok uzun sürmeyecek. Hazırlıklarına şimdiden başlayan 5. sezon, dizinin final sezonu olacak. Ama The Boys evreni spin-off dizileriyle ekranda kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Nitekim daha dün Vought Rising adını taşıyan yeni bir spin-off dizisi daha duyuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.