Görselliği ile dikkat çeken Rus yapımı The Day Before 2023'e ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını MYTONA'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise FNTASTIC'in yaptığı açık dünya hayatta kalma oyunu The Day Before'dan kötü haber geldi.

2023'e Ertelendi

Normalde Haziran 2022'de çıkış yapması beklenen The Day Before isimli oyun ne yazık ki 2023'e ertelendi. Ertelenmenin sebebi ise oyun motorunun değiştirilmesi. Normalde Unreal Engine 4 ile geliştirilen oyun, artık Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Bu değişimden dolayı da oyun 1 Mart 2023'e ertelendi.

İptal edilen Half-Life oyunundan oynanış videosu paylaşıldı 20 sa. önce eklendi

The Division tarzı açık dünya hayatta kalma oyunu zombi salgını sonrasında bir dünyada geçiyor. Ayrıca oyunun MMO olduğunu da belirtmek gerek. Duyurulduğundan bu yana oynanışı ve görselliği ile dikkat çekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Day Before 2023'e ertelendi