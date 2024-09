4 günde kapanan The Day Before’un yapımcısı yeni oyun için para istiyor

Tam Boyutta Gör Bir dönem oyun dünyasında büyük bir beklenti yaratan ve Unreal Engine 5 ile geliştirilen The Day Before, 2023 yılında piyasaya adım atmıştı. Ancak, oyun çıkışıyla birlikte büyük eleştirilere hedef oldu ve birçok kişi oyunu bir "aldatmaca" olarak nitelendirdi. Şimdi bu oyunun yapımcısı Fntastic, yeni bir oyunu geliştirmek için 15 bin dolar istiyor.

Geliştirici firma Fntastic, The Day Before’un çıkışının hemen ardından hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmış, aynı zamanda intihal suçlamaları ve ödenmemiş işçilik iddiaları da gündeme gelmişti. Nitekim oyun, dört gün sonra satıştan kaldırılmış ve sunucular da birkaç ay sonra tamamen kapatılmıştı. Şimdi ise Fntastic geri dönüyor.

Yeni oyun için 15 bin dolar isteniyor

Fntastic, X platformundaki resmi hesapları FntasticHQ üzerinden bir açıklama yaparak geri dönüş sinyali verdi. "Herkes ikinci bir şansı hak eder. The Day Before ile ilgili tüm sorumluluğu alıyoruz ve herkesten özür dileriz," şeklindeki mesajın ardından, firmanın yeni planını içeren bir bağlantı paylaşıldı.

“İyileşme için Fntastic Planı” başlığı altında sunulan bu web sitesinde, firma kendisini toparlamak adına neler yapmayı planladığını anlatıyor. Web sitesinde ayrıca sıkça sorulan sorular (SSS) ve "Fntastic’e Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?" gibi sayfalar yer alıyor.

Fntastic’in geliştirdiği yeni oyun ise Escape Factory adıyla tanıtıldı ve Prop Hunt türünde bir yapım olacak. Bu oyunu geliştirmek için bir Kickstarter kampanyası başlattılar ve topluluktan destek bekliyorlar. Eğer belirtilen bağış hedefi olan 15,000 dolara ulaşılamazsa, Fntastic geri dönme şanslarının olmayacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra, toplanan bağışların hedefe ulaşılmaması durumunda geri iade edileceğini de taahhüt ediyorlar.

Fntastic’in geçmişinde sadece The Day Before değil, aynı zamanda Propnight adlı bir oyun da bulunuyor. Ancak, The Day Before’un başarısız lansmanının ardından, firma her iki oyunun da tüm yasal haklarını kaybetti. Fntastic, "bağımsız bir bütçeyle çok fazla iddialı hedef koyduklarını, AAA deneyimine sahip olmayan bir ekip olduklarını ve pazarlama stratejilerini abarttıklarını" kabul etti. The Day Before’ı satın alan oyuncuların ise oyun çıkışında paralarının tamamen iade edildiği açıklandı.

Yazının yazıldığı tarihte, Escape Factory oyunu için başlatılan Kickstarter kampanyasının bitmesine 29 gün kalmış durumda. Şu ana kadar sadece 12 kişi destek vermiş ve 380 dolar toplanmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Day Before’un yapımcısı yeni oyun için para istiyor