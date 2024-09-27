4 günde kapanan The Day Before’un yapımcısı yeni oyun için para istiyor

Geliştirici firma Fntastic, The Day Before’un çıkışının hemen ardından hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmış, aynı zamanda intihal suçlamaları ve ödenmemiş işçilik iddiaları da gündeme gelmişti. Nitekim oyun, dört gün sonra satıştan kaldırılmış ve sunucular da birkaç ay sonra tamamen kapatılmıştı. Şimdi ise Fntastic geri dönüyor.
Yeni oyun için 15 bin dolar isteniyor
Fntastic, X platformundaki resmi hesapları FntasticHQ üzerinden bir açıklama yaparak geri dönüş sinyali verdi. "Herkes ikinci bir şansı hak eder. The Day Before ile ilgili tüm sorumluluğu alıyoruz ve herkesten özür dileriz," şeklindeki mesajın ardından, firmanın yeni planını içeren bir bağlantı paylaşıldı.
“İyileşme için Fntastic Planı” başlığı altında sunulan bu web sitesinde, firma kendisini toparlamak adına neler yapmayı planladığını anlatıyor. Web sitesinde ayrıca sıkça sorulan sorular (SSS) ve "Fntastic’e Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?" gibi sayfalar yer alıyor.
Fntastic’in geliştirdiği yeni oyun ise Escape Factory adıyla tanıtıldı ve Prop Hunt türünde bir yapım olacak. Bu oyunu geliştirmek için bir Kickstarter kampanyası başlattılar ve topluluktan destek bekliyorlar. Eğer belirtilen bağış hedefi olan 15,000 dolara ulaşılamazsa, Fntastic geri dönme şanslarının olmayacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra, toplanan bağışların hedefe ulaşılmaması durumunda geri iade edileceğini de taahhüt ediyorlar.
Fntastic’in geçmişinde sadece The Day Before değil, aynı zamanda Propnight adlı bir oyun da bulunuyor. Ancak, The Day Before’un başarısız lansmanının ardından, firma her iki oyunun da tüm yasal haklarını kaybetti. Fntastic, "bağımsız bir bütçeyle çok fazla iddialı hedef koyduklarını, AAA deneyimine sahip olmayan bir ekip olduklarını ve pazarlama stratejilerini abarttıklarını" kabul etti. The Day Before’ı satın alan oyuncuların ise oyun çıkışında paralarının tamamen iade edildiği açıklandı.
Yazının yazıldığı tarihte, Escape Factory oyunu için başlatılan Kickstarter kampanyasının bitmesine 29 gün kalmış durumda. Şu ana kadar sadece 12 kişi destek vermiş ve 380 dolar toplanmış.Kaynakça https://wccftech.com/the-day-before-team-fntastic-are-back-asking-for-15k-to-develop-new-game/ https://www.fntastic.com/fntastic-plan-for-recovery Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu