Tam Boyutta Gör Koreli oyun şirketi Nexon tarafından geliştirilen ücretsiz nişancı oyunu The First Descendant, rekor kırmaya devam ediyor. Steam'de kısa sürece fenomen haline gelen yapım, ilk haftasında 10 milyon oyuncuyu geride bıraktı. Ayrıca Nexon, oyunun çıkışından bu yana süren "Destiny 2'den ikon kopyalama" iddialarına yanıt verdi.

The First Descendant 10 milyon kullanıcıya ulaştı

Nexon, bugün Twitter'da paylaştığını bir açıklamada The First Descendant'ın ilk haftasında 10 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu ve oyunculara şimdiye kadar gösterdikleri "muazzam destek" için teşekkür etti. Ayrıca The First Descendant'ın geliştiricisi, Bungie'nin Destiny 2 oyunundan ikon kopyalamakla suçlanmasının ardından oyundaki simgeleri değiştireceğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da belirttiğimiz gibi The First Descendant piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Destiny 2 simgelerini kullanmakla suçlanmıştı. Hatta hayranlar tarafından veritabanındaki tüm simgelerin Creative Commons Zero v1.0 Universal lisansıyla açık kaynaklı olduğu keşfedildi. Simge setinin tasarımcısı ise, simgelerin çoğunun "Bungie ve tasarımcıları tarafından oluşturulan yazı tipi dosyalarından koparıldığını" doğruladı.

Nexon, IGN'ye yaptığı açıklamada söz konusu simgelerin oyuna nasıl eklendiği paylaşmadı. Ancak, Destiny 2'nin "geliştirme sürecinde ilham kaynağı olduğunu" kabul etti ve değişiklik yapacağını söyledi. Nexon'un açıklaması şöyle:

Bir looter shooter nişancı oyunu olan First Descendant, türdeki diğer oyunlara karşı derin bir sevgi ve saygıyla geliştirildi. Dünya çapında tanınmış bir looter shooter oyunu olan Destiny 2 de ekip tarafından kişisel olarak beğeniliyor, saygı duyuluyor ve geliştirme süreci boyunca bir ilham kaynağı oldu. Ortaya atılan endişeleri ciddiye aldık ve benzer görünebilecek görsellerin oyunumuzun benzersiz kimliğini açıkça yansıttığından emin olmak için ayarlamalar yapmaya karar verdik. Looter shooter türünün hayranları için oyunu geliştirmeye devam edeceğiz.

