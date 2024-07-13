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    The First Descendant 10 milyon kullanıcıya ulaştı

    Koreli oyun şirketi Nexon'un şu anda Steam'de patlama yapan ücretsiz nişancı oyunu The First Descendant, bir haftada 10 milyon oyuncuya ulaştı. İşte detaylar...
    The First Descendant 10 milyon kullanıcıya ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Koreli oyun şirketi Nexon tarafından geliştirilen ücretsiz nişancı oyunu The First Descendant, rekor kırmaya devam ediyor. Steam'de kısa sürece fenomen haline gelen yapım, ilk haftasında 10 milyon oyuncuyu geride bıraktı. Ayrıca Nexon, oyunun çıkışından bu yana süren "Destiny 2'den ikon kopyalama" iddialarına yanıt verdi. 

    The First Descendant 10 milyon kullanıcıya ulaştı

    Nexon, bugün Twitter'da paylaştığını bir açıklamada The First Descendant'ın ilk haftasında 10 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu ve oyunculara şimdiye kadar gösterdikleri "muazzam destek" için teşekkür etti. Ayrıca The First Descendant'ın geliştiricisi, Bungie'nin Destiny 2 oyunundan ikon kopyalamakla suçlanmasının ardından oyundaki simgeleri değiştireceğini açıkladı.

    The First Descendant 10 milyon kullanıcıya ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da belirttiğimiz gibi The First Descendant piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Destiny 2 simgelerini kullanmakla suçlanmıştı. Hatta hayranlar tarafından veritabanındaki tüm simgelerin Creative Commons Zero v1.0 Universal lisansıyla açık kaynaklı olduğu keşfedildi. Simge setinin tasarımcısı ise, simgelerin çoğunun "Bungie ve tasarımcıları tarafından oluşturulan yazı tipi dosyalarından koparıldığını" doğruladı.

    Nexon, IGN'ye yaptığı açıklamada söz konusu simgelerin oyuna nasıl eklendiği paylaşmadı. Ancak, Destiny 2'nin "geliştirme sürecinde ilham kaynağı olduğunu" kabul etti ve değişiklik yapacağını söyledi. Nexon'un açıklaması şöyle:

    Bir looter shooter nişancı oyunu olan First Descendant, türdeki diğer oyunlara karşı derin bir sevgi ve saygıyla geliştirildi. Dünya çapında tanınmış bir looter shooter oyunu olan Destiny 2 de ekip tarafından kişisel olarak beğeniliyor, saygı duyuluyor ve geliştirme süreci boyunca bir ilham kaynağı oldu. Ortaya atılan endişeleri ciddiye aldık ve benzer görünebilecek görsellerin oyunumuzun benzersiz kimliğini açıkça yansıttığından emin olmak için ayarlamalar yapmaya karar verdik. Looter shooter türünün hayranları için oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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