The First Descendant 10 milyon kullanıcıya ulaştı
Nexon, bugün Twitter'da paylaştığını bir açıklamada The First Descendant'ın ilk haftasında 10 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu ve oyunculara şimdiye kadar gösterdikleri "muazzam destek" için teşekkür etti. Ayrıca The First Descendant'ın geliştiricisi, Bungie'nin Destiny 2 oyunundan ikon kopyalamakla suçlanmasının ardından oyundaki simgeleri değiştireceğini açıkladı.
Nexon, IGN'ye yaptığı açıklamada söz konusu simgelerin oyuna nasıl eklendiği paylaşmadı. Ancak, Destiny 2'nin "geliştirme sürecinde ilham kaynağı olduğunu" kabul etti ve değişiklik yapacağını söyledi. Nexon'un açıklaması şöyle:
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Bir looter shooter nişancı oyunu olan First Descendant, türdeki diğer oyunlara karşı derin bir sevgi ve saygıyla geliştirildi. Dünya çapında tanınmış bir looter shooter oyunu olan Destiny 2 de ekip tarafından kişisel olarak beğeniliyor, saygı duyuluyor ve geliştirme süreci boyunca bir ilham kaynağı oldu. Ortaya atılan endişeleri ciddiye aldık ve benzer görünebilecek görsellerin oyunumuzun benzersiz kimliğini açıkça yansıttığından emin olmak için ayarlamalar yapmaya karar verdik. Looter shooter türünün hayranları için oyunu geliştirmeye devam edeceğiz.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.