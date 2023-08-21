Samsung, HDR10 Plus Gaming standardını destekleyen ilk oyunu duyurdu

HDR10 Plus Gaming destekli illk oyun
Samsung'un duyurusunda oyunun hangi platformlarda HDR10 Plus Gaming'i destekleyeceği belirtilmiyor. Bilindiği üzere oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X/S ve Windows platformlarına çıkış yapacak. Öte yandan PC platformunda Nvidia, geçtiğimiz yılın kasım ayında RTX ve 16 serisi ekran kartlarına HDR10 Plus Gaming desteklediğini duyurmuştu.
HDR10 Plus Gaming standardının öne çıkan özelliği oyunların bağlı bir monitörün veya TV'nin destekleyebileceğine dayalı olarak parlaklıklarını ve renklerini otomatik olarak kalibre etmelerini mümkün kılabilmesi. Teorik olarak bunun daha iyi aydınlatma, gölge ve daha doğru renk üretimi sağlaması gerekiyor. Samsung, duyuru sırasında HDR10 Plus Gaming'in düşük gecikmeli olduğunu ve değişken yenileme hızlarıyla uyumlu olduğunu da açıkladı.
Yeni teknolojiden yararlanmak için uyumlu donanıma ve monitöre ihtiyaç duyulacak. Samsung, son model TV'lerinin ve Odyssey oyun monitörlerinin zaten destek sunduğunu söylerken, Nvidia'nın geçen yılki basın bülteninde belirli TV'lerin de uyumlu olduğundan bahsediyordu. HDR10 Plus birkaç yıldır piyasada ve en çok Dolby Vision HDR standardının açık ve telifsiz rakibi olarak biliniyor. Her ikisi de standart HDR10 formatına göre birkaç önemli avantaj sunuyor ve uyumlu ekranlarda daha doğru renkler ve daha iyi sahne sunmayı hedefliyor. HDR10 Plus Gaming standardının yanı sıra Nvidia kısa süre önce The First Descendant'ın DLSS 3 teknolojisini de destekleyeceğini de duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.