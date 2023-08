Samsung, HDR10 Plus Gaming standardını destekleyen ilk oyunu duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, Ekim 2021'deki ilk duyurusundan neredeyse iki yıl sonra, HDR10 Plus Gaming standardını destekleyen ilk oyunun piyasaya sürülmek üzere olduğunu açıkladı. Bu oyun, Nexon'un 19 Eylül'den itibaren açık beta yayınlayacağı, oynaması ücretsiz bir üçüncü şahıs nişancı oyunu olan The First Descendant olacak.

HDR10 Plus Gaming destekli illk oyun

Samsung'un duyurusunda oyunun hangi platformlarda HDR10 Plus Gaming'i destekleyeceği belirtilmiyor. Bilindiği üzere oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X/S ve Windows platformlarına çıkış yapacak. Öte yandan PC platformunda Nvidia, geçtiğimiz yılın kasım ayında RTX ve 16 serisi ekran kartlarına HDR10 Plus Gaming desteklediğini duyurmuştu.

HDR10 Plus Gaming standardının öne çıkan özelliği oyunların bağlı bir monitörün veya TV'nin destekleyebileceğine dayalı olarak parlaklıklarını ve renklerini otomatik olarak kalibre etmelerini mümkün kılabilmesi. Teorik olarak bunun daha iyi aydınlatma, gölge ve daha doğru renk üretimi sağlaması gerekiyor. Samsung, duyuru sırasında HDR10 Plus Gaming'in düşük gecikmeli olduğunu ve değişken yenileme hızlarıyla uyumlu olduğunu da açıkladı.

Starfield incelemelerinden ilk ayrıntı geldi: Bug yok 7 sa. önce eklendi

Yeni teknolojiden yararlanmak için uyumlu donanıma ve monitöre ihtiyaç duyulacak. Samsung, son model TV'lerinin ve Odyssey oyun monitörlerinin zaten destek sunduğunu söylerken, Nvidia'nın geçen yılki basın bülteninde belirli TV'lerin de uyumlu olduğundan bahsediyordu. HDR10 Plus birkaç yıldır piyasada ve en çok Dolby Vision HDR standardının açık ve telifsiz rakibi olarak biliniyor. Her ikisi de standart HDR10 formatına göre birkaç önemli avantaj sunuyor ve uyumlu ekranlarda daha doğru renkler ve daha iyi sahne sunmayı hedefliyor. HDR10 Plus Gaming standardının yanı sıra Nvidia kısa süre önce The First Descendant'ın DLSS 3 teknolojisini de destekleyeceğini de duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

HDR10 Plus Gaming standardını destekleyen ilk oyun duyuruldu