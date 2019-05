49 TL'ye satılan Spec Ops: The Line oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz!

Tam Boyutta Gör

2K Games tarafından 2012 yılında çıkış yapan, PC ve konsollar için geliştirilen Spec Ops: The Line oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz. Aksiyon, macera türündeki oyunun Steam kodunu Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Kampanya, 31 Mart 20:00'da sona erecek.

Spec Ops: The Line ücretsiz indirme linki

Third-person shooter oyunu Spec Ops: The Line’ın Steam kodunu bu link üzerinden edinebilirsiniz. Eğer Humble Bundle üyeliğiniz yoksa üyelik oluşturup oyun sayfasında “Free” ibaresini görüyorsak sırası “Add to Cart”, “Checkout” ve son olarak “Get it Free” butonuna bastıktan sonra Steam kodunuz oluşturulacak.

Oluşturulan Steam kodunu maile gelen bağlantıdan veya profil sayfasındaki “Keys” sayfasından oyunun yanında bulunan “Reveal your Steam key” butonuna basarak edinebilirsiniz. Spec Ops: The Line, Steam’de 49 TL’ye satılıyor. Bu yöntem ile 49 liralık oyunu para vermeden satın alacaksınız.