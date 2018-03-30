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49 TL'ye satılan Spec Ops: The Line oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz!

PC ve konsollar için geliştirilip 2012 yılında yayınlanan Spec Ops: The Line'ın Steam kodu kısa bir süreliğine ücretsiz! Haberdeki bağlantı üzerinden oyunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz.
1 yıl
7b
1
10
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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49 TL'ye satılan Spec Ops: The Line oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz!
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2K Games tarafından 2012 yılında çıkış yapan, PC ve konsollar için geliştirilen Spec Ops: The Line oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz. Aksiyon, macera türündeki oyunun Steam kodunu Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Kampanya, 31 Mart 20:00'da sona erecek.

Spec Ops: The Line ücretsiz indirme linki

Third-person shooter oyunu Spec Ops: The Line’ın Steam kodunu bu link üzerinden edinebilirsiniz. Eğer Humble Bundle üyeliğiniz yoksa üyelik oluşturup oyun sayfasında “Free” ibaresini görüyorsak sırası “Add to Cart”, “Checkout” ve son olarak “Get it Free” butonuna bastıktan sonra Steam kodunuz oluşturulacak.

Oluşturulan Steam kodunu maile gelen bağlantıdan veya profil sayfasındaki “Keys” sayfasından oyunun yanında bulunan “Reveal your Steam key” butonuna basarak edinebilirsiniz. Spec Ops: The Line, Steam’de 49 TL’ye satılıyor. Bu yöntem ile 49 liralık oyunu para vermeden satın alacaksınız.


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alemburda34 1 yıl en beğenilen
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Var mı arttıran ?
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redoano 1 yıl
"Kampanya, 31 Mart 20:00'da sona erecek."
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ugrygl 1 yıl
6 dolar para değil mi editör arkadaşım?
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AnilYoruker 1 yıl
6 dolar istiyor?
f1 2015 ve darkness 2'yi bedava kaptım diye yeter lan dedi heralde :D
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Quaresma53 1 yıl
oyun 6$ nasıl ücretsiz onu anlamadım
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alemburda34 1 yıl en beğenilen
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Var mı arttıran ?
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guffy 1 yıl
"Referral" koymak niye? Koydun bari yaz, bu nasıl bir cinliktir merak ettim ne elde edeceksiniz?
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tobepeople 1 yıl
Harika oyundur değeri fiyatı yüzünden bilinemedi ya da daha iyileri ile aynı anda çıktı. Ancak doğru dürüst oyun yok şu aralar çok iyi gideri var.
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redoano 1 yıl
humblebundle reis yardırıyor bu aralar
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infom@n 1 yıl
Link yok
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steam, humble bundle ve
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