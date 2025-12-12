The Game Awards 2025: Tüm duyurular ve yeni oyunlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden The Game Awards 2025 sabah saatlerinde sonlandı. Etkinlikte ödül alan oyunların yanı sıra çok sayıda yeni oyun duyurusu ve sürpriz fragmanlar paylaşıldı. İşte The Game Awards 2025'te öne çıkan tüm duyuru ve fragmanlar...

Resident Evil Requiem

Capcom'un yeni korku oyunu RE Requiem, önceki kısa tanıtım fragmanının ötesine geçerek bu kez Leon Kennedy'nin geri dönüşünü doğrulayan sahneler içeriyor. Grace Ashcroft'un karanlık atmosferine ek olarak hikâye tonu oldukça sert olacak.

Control Resonant

Remedy'nin yeni oyunu Control Resonant, bu kez Jesse Faden yerine onun kardeşini merkeze alıyor. Federal Bureau of Control'ün Board ile olan ilişkisi daha görünür hâle gelmiş durumda. NYC'nin Hiss istilası altında sunulduğu sahneler, stüdyonun paranormal anlatım biçimine sadık kalacağını gösteriyor.

Diablo IV: Lord of Hatred

Diablo IV'ün ikinci büyük genişlemesi Mephisto'yu yeniden sahneye çıkarıyor. Lord of Hatred olarak geri dönen Mephisto, oyunculara Paladin sınıfı eşliğinde yeni bir mücadele vaat ediyor. Fragman, Diablo II dönemini bilen oyuncular için oldukça nostaljik bir etki taşıyor. Ek paket, halihazırda erişime ön siparişe açıldı ve oyuncular yeni sezonda Paladin karakterini deneyimleyebiliyor.

Highguard

Respawn'ın gizli geliştirilen projesi Highguard sonunda ortaya çıktı. Zırhlı ortaçağ savaşçıları ve ateşli silahların bir arada kullanıldığı çok oyunculu yapıda gelen Highguard. 26 Ocak 2026'da çıkıyor.

Divinity (Larian)

Larian, Baldur's Gate 3'ün başarısından sonra Dungeons and Dragons'tan kendi evrenine geri dönüyor. Yeni Divinity projesi, herhangi bir oynanış göstermese de tonunu net biçimde ortaya koymuş durumda.

Lara Croft Catalyst & Legacy of Atlantis

Lara Croft iki ayrı proje ile dönüyor. Legacy of Atlantis, 1996'daki klasik oyunun modern bir yeniden yapımı olacak. Catalyst ise tamamen yeni bir macera ve 2027'de çıkacak. Fragmanlar, serinin hem nostalji tarafını hem de yeni kimliğini koruyacağını gösteriyor.

Exodus

Mass Effect ekibinden ayrılan geliştiricilerin kurduğu Archetype Entertainment'ın ilk oyunu Exodus, uzayın derinliklerinde geçen sert bilimkurgu bir anlatım sunuyor. Fragöamda, Interstellar ve Dune etkileri net şekilde hissediliyor. 2027 çıkışlı oyun, aksiyon RPG yapısını geniş bir evrenle harmanlıyor olacak.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Strangereal evrenine geri dönen Ace Combat 8, klasik savaş anlatımını daha dramatik bir çerçeveye taşıyor. Oyun, kurtarılan bir pilotun yeniden göreve çağrıldığı hikayede karşımıza çıkacak.

Warlock: Dungeons & Dragons

Yeni D&D oyunu Warlock, karanlık bir anlaşma yapan bir savaşçının kaderini değiştirme mücadelesini merkezine alıyor. Tricia Helfer'ın sahnede duyurduğu yapım, fragmanında ton olarak klasik D&D'den daha kişisel bir anlatı sunuyor.

Star Wars: Fate of the Republic

Daha çok atmosfer fragmanı olarak gösterilen Fate of the Republic, yeni bir Star Wars hikâyesine giriş niteliğinde. Oyunun oynanış görüntüleri ise paylaşılmadı.

Total War: Warhammer 40K

Total War serisi, Warhammer'ın karanlık bilimkurgu evrenine kayıyor. David Harbour'ın rol aldığı yapım, Galaktik ölçekte strateji unsurları sunacak.

Phantom Blade Zero

Dark fantasy atmosferini yüksek tempolu dövüş sistemiyle birleştiren Phantom Blade Zero, yeni fragmanında hikâye detaylarını biraz daha açıyor. Oyun Soulslike türünde çıkış yapacak.

Star Wars Galactic Racer

Gecenin son ve ikinci Star Wars duyurusu daha eğlenceli bir yapıya sahip. Podracer geleneğini modern bir yarış tasarımına taşıyan Galactic Racer, önceki oyunlara kıyasla daha araç odaklı bir oyun olacak.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

TT Games tarafından geliştirilen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, The Game Awards 2025'te yepyeni bir oynanış fragmanı yayınladı ve oyunun çıkış tarihini açıkladı. Oyun, 29 Mayıs 2026'da PC, PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 platformlarına gelecek.

Lords of the Fallen II

CI Games'in yakında çıkacak Soulslike türündeki oyunu Lords of the Fallen II için yeni fragman paylaşıldı. Yeni görüntülere bakılırsa, önceki oyunun temel özelliklerinden bazıları, örneğin çift dünya yapısı, önemli ölçüde geliştirilecek.

