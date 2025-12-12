Giriş
    The Game Awards 2025: Tüm duyurular ve yeni oyunlar

    Geçtiğimiz saatlerde sonlanan The Game Awards 2025 esnasında duyurusu ve fragmanı gösterilen tüm oyunları haberimizde bulabilirsiniz. İşte Game Awards 2025'in öne çıkanları... 

    The Game Awards 2025: Tüm duyurular ve yeni oyunlar Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden The Game Awards 2025 sabah saatlerinde sonlandı. Etkinlikte ödül alan oyunların yanı sıra çok sayıda yeni oyun duyurusu ve sürpriz fragmanlar paylaşıldı. İşte The Game Awards 2025'te öne çıkan tüm duyuru ve fragmanlar...

    Resident Evil Requiem

    Capcom'un yeni korku oyunu RE Requiem, önceki kısa tanıtım fragmanının ötesine geçerek bu kez Leon Kennedy'nin geri dönüşünü doğrulayan sahneler içeriyor. Grace Ashcroft'un karanlık atmosferine ek olarak hikâye tonu oldukça sert olacak.

    Control Resonant

    Remedy'nin yeni oyunu Control Resonant, bu kez Jesse Faden yerine onun kardeşini merkeze alıyor. Federal Bureau of Control'ün Board ile olan ilişkisi daha görünür hâle gelmiş durumda. NYC'nin Hiss istilası altında sunulduğu sahneler, stüdyonun paranormal anlatım biçimine sadık kalacağını gösteriyor.

    Diablo IV: Lord of Hatred

    Diablo IV'ün ikinci büyük genişlemesi Mephisto'yu yeniden sahneye çıkarıyor. Lord of Hatred olarak geri dönen Mephisto, oyunculara Paladin sınıfı eşliğinde yeni bir mücadele vaat ediyor. Fragman, Diablo II dönemini bilen oyuncular için oldukça nostaljik bir etki taşıyor. Ek paket, halihazırda erişime ön siparişe açıldı ve oyuncular yeni sezonda Paladin karakterini deneyimleyebiliyor.

    Highguard

    Respawn'ın gizli geliştirilen projesi Highguard sonunda ortaya çıktı. Zırhlı ortaçağ savaşçıları ve ateşli silahların bir arada kullanıldığı çok oyunculu yapıda gelen Highguard. 26 Ocak 2026'da çıkıyor.

    Divinity (Larian)

    Larian, Baldur's Gate 3'ün başarısından sonra Dungeons and Dragons'tan kendi evrenine geri dönüyor. Yeni Divinity projesi, herhangi bir oynanış göstermese de tonunu net biçimde ortaya koymuş durumda. 

    Lara Croft Catalyst & Legacy of Atlantis

    Lara Croft iki ayrı proje ile dönüyor. Legacy of Atlantis, 1996'daki klasik oyunun modern bir yeniden yapımı olacak. Catalyst ise tamamen yeni bir macera ve 2027'de çıkacak. Fragmanlar, serinin hem nostalji tarafını hem de yeni kimliğini koruyacağını gösteriyor.

    Exodus

    Mass Effect ekibinden ayrılan geliştiricilerin kurduğu Archetype Entertainment'ın ilk oyunu Exodus, uzayın derinliklerinde geçen sert bilimkurgu bir anlatım sunuyor. Fragöamda, Interstellar ve Dune etkileri net şekilde hissediliyor. 2027 çıkışlı oyun, aksiyon RPG yapısını geniş bir evrenle harmanlıyor olacak.

    Ace Combat 8: Wings of Theve

    Strangereal evrenine geri dönen Ace Combat 8, klasik savaş anlatımını daha dramatik bir çerçeveye taşıyor. Oyun, kurtarılan bir pilotun yeniden göreve çağrıldığı hikayede karşımıza çıkacak.

    Warlock: Dungeons & Dragons

    Yeni D&D oyunu Warlock, karanlık bir anlaşma yapan bir savaşçının kaderini değiştirme mücadelesini merkezine alıyor. Tricia Helfer'ın sahnede duyurduğu yapım, fragmanında ton olarak klasik D&D'den daha kişisel bir anlatı sunuyor.

    Star Wars: Fate of the Republic

    Daha çok atmosfer fragmanı olarak gösterilen Fate of the Republic, yeni bir Star Wars hikâyesine giriş niteliğinde. Oyunun oynanış görüntüleri ise paylaşılmadı. 

    Total War: Warhammer 40K

    Total War serisi, Warhammer'ın karanlık bilimkurgu evrenine kayıyor. David Harbour'ın rol aldığı yapım, Galaktik ölçekte strateji unsurları sunacak.

    Phantom Blade Zero

    Dark fantasy atmosferini yüksek tempolu dövüş sistemiyle birleştiren Phantom Blade Zero, yeni fragmanında hikâye detaylarını biraz daha açıyor. Oyun Soulslike türünde çıkış yapacak.

    Star Wars Galactic Racer

    Gecenin son ve ikinci Star Wars duyurusu daha eğlenceli bir yapıya sahip. Podracer geleneğini modern bir yarış tasarımına taşıyan Galactic Racer, önceki oyunlara kıyasla daha araç odaklı bir oyun olacak.

    LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

    TT Games tarafından geliştirilen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, The Game Awards 2025'te yepyeni bir oynanış fragmanı yayınladı ve oyunun çıkış tarihini açıkladı. Oyun, 29 Mayıs 2026'da PC, PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 platformlarına gelecek.

    Lords of the Fallen II

    https://youtu.be/7ncv_eS96lw?si=iwK1q0695QpsJkHH

    CI Games'in yakında çıkacak Soulslike türündeki oyunu Lords of the Fallen II için yeni fragman paylaşıldı. Yeni görüntülere bakılırsa, önceki oyunun temel özelliklerinden bazıları, örneğin çift dünya yapısı, önemli ölçüde geliştirilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

