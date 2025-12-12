Control Resonant duyuruldu ve 2026 yılında geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Remedy Entertainment, The Game Awards sahnesinde Control evreninin yeni halkasını duyurdu ve serinin devam oyunu Control Resonant için ilk ayrıntıları paylaştı. Stüdyo, 2026’da çıkacak yapımın PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam ve Epic Games Store) ile Mac için App Store ve Steam üzerinden yayımlanacağını açıkladı.

Bu Manhattan biraz farklı bir Manhattan

Proje, Remedy ile Annapurna Pictures arasındaki stratejik iş birliği kapsamında ortak olarak finanse ediliyor ve geliştiriliyor. Yeni oyunda kontrolü bu kez ilk oyunun ana karakteri Jesse Faden’ın kardeşi Dylan Faden devralıyor. Hikaye, Manhattan’ın merkezine taşınırken şehrin bilinen hali büyük ölçüde değişmiş durumda. Remedy’nin tanımına göre oyun, kozmik bir gücün istilasıyla doğa yasalarının bozulduğu, yerçekiminin dahi yeniden şekillendiği, fizik kurallarının değiştiği geniş ve tuhaf bir Manhattan tasvir ediyor.

Senaryo ilerledikçe Dylan, yalnızca fiziksel dünyada değil, kendi zihninin karanlık ve metafizik yansımalarında da yol bulmak zorunda kalacak. Remedy, oyuncuların Dylan’ın içinde saklı güçleri yönetmeyi öğrenirken bu yeteneklerin tercihlere göre şekillendiği kapsamlı bir ilerleme sistemine sahip olacağını belirtiyor. Dövüş tarafında ise çevresel unsurlardan yararlanmak, element tabanlı yetenekleri kullanmak ve Dylan’ın biçim değiştirebilen yakın dövüş silahı Aberrant’tan faydalanmak yer alıyor.

Control Resonant’ın yönetmen koltuğunda uzun yıllardır Remedy’de görev yapan Mikael Kasurinen bulunuyor. Kasurinen, yeni oyunun seriyi daha geniş, daha özgür ve sonuçları daha belirgin bir yapıya taşıdığını vurguladı. Ayrıca ilk oyunu bilmeyenlerin bile doğrudan bu maceraya rahatça girebileceğini söyleyen Kasurinen, yapımın ölçeğinin Remedy’nin bugüne kadar geliştirdiği en büyük projelerden biri olduğunu belirtti.

