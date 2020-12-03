The Game Awards etkinliği esnasında oyuncular birçok çıkmamış oyunun demosunu deneyebilecek

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Oyun dünyasının Oscar'ı niteliğindeki The Game Awards etkinliği yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi etkinlikte yine birçok oyunun demosunu deneme fırsatı bulacağız.

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Etkinliğin yapımcısı Geoff Keighley, geçtiğimiz yıl fiziksel olarak gerçekleştirilen etkinlikten önce, sadece burada olan oyuncular için değil, evinde izleyenler için de etkinliğin keyifli olmasını istediğini söylemişti. Bunun üzerine de geçtiğimiz yıl Steam üzerinden birçok çıkmamış, yeni çıkmış veya önceden çıkmış oyunların demosunu deneyebiliyorduk. Geoff Keighley, bu yıl da bu olayın gerçekleşeceğini söyledi.

Ne yazık ki şu an için erişime açılacak olan oyunlar ve hangi tarihler arasında erişime açılacağı belli değil. Büyük bir ihtimalle etkinlik gecesi başlayıp birkaç gün sürecektir. The Game Awards etkinliği ise 11 Aralık Cuma günü TSİ 04.30'da başlayacak.

Etkinlikte yılın en iyi oyunları seçilecek, yeni oyunlar duyurulacak ve duyurulmuş oyunlardan yeni bigliler açıklanacak. Ayrıca etkinliğin sunucularından biri de Uncharted ve Spider-Man filminde oynayan Tom Holland. Son olarak başarılı müzik grubu Pearl Jam'in solisti Eddie Vedder da etkinliğe katılacak ve bir performans sergileyecek.

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