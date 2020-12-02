CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin çıkışına bir hayli az süre kaldı. Oyun için beklenti çok fazla ve şu anda en büyük soru işareti bu beklenti karşılanıp karşılanmayacağı.

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Oyun bildiğiniz gibi birkaç kez ertelendi ve ertelenme sebepleri oyundaki hataların giderilmesiydi. Geçtiğimiz günlerde CD Projekt Red'in yaptığı açıklamaya göre oyunda oyun içi hatalar olacak. Söylenene göre oyunun keyfini kaçıran hatalar olmayacak bunlar ancak yine de minik de olsa hatalar olacak.

Böylesine büyük bir oyunun hatasız şekilde çıkması elbette beklenemezdi ki zaten her oyunun çıkışında mutlaka küçük de olsa hatalar bulunur. CD Projekt Red, bu hataların çok kısa sürede güncellemeler ile birlikte düzeltileceğini de belirtti. Ayrıca oyunun fotoğraf modu ile ilgili de bir video paylaşıldı. Aşağıda izleyebileceğiniz videoda oyunun fotoğraf moduna dair tüm detayları görebilirsiniz.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

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