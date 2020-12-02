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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi

    CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin birkaç kez ertelenmesinin ardından oyuncular pürüzsüz bir oyun bekliyordu ancak CDPR'ın söylediğine göre az da olsa oyun içi hata oyunda bulunacak.
    2 hf.
    5,4b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin çıkışına bir hayli az süre kaldı. Oyun için beklenti çok fazla ve şu anda en büyük soru işareti bu beklenti karşılanıp karşılanmayacağı.

    Ayrıca Bkz. "Ubisoft’un Zelda benzeri oyunu Immortals: Fenyx Rising’in çıkış fragmanı paylaşıldı"

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    Oyun bildiğiniz gibi birkaç kez ertelendi ve ertelenme sebepleri oyundaki hataların giderilmesiydi. Geçtiğimiz günlerde CD Projekt Red'in yaptığı açıklamaya göre oyunda oyun içi hatalar olacak. Söylenene göre oyunun keyfini kaçıran hatalar olmayacak bunlar ancak yine de minik de olsa hatalar olacak.

    Böylesine büyük bir oyunun hatasız şekilde çıkması elbette beklenemezdi ki zaten her oyunun çıkışında mutlaka küçük de olsa hatalar bulunur. CD Projekt Red, bu hataların çok kısa sürede güncellemeler ile birlikte düzeltileceğini de belirtti. Ayrıca oyunun fotoğraf modu ile ilgili de bir video paylaşıldı. Aşağıda izleyebileceğiniz videoda oyunun fotoğraf moduna dair tüm detayları görebilirsiniz.

    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Mugetsuga 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Witcher'da da vardı olur öyle arada
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    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Milleti o kadar beklettikten sonra minik hatalar... :D
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    die4never2 (A. Yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kötü demedim ama benim gözümde ikiside hiç bir derinliği olmayan çocuk oyunu.
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    I'm Legend (UNSTOPPABLE ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) die4never2
    Buda tabi ki sizin görüşünüz saygı duyarız hocam.
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    die4never2 (A. Yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun patlayacağını söyleyen kesim hayatı boyunca en iyi oyun olarak cod ve gta yı görenlerden başkaları değil.
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    I'm Legend (UNSTOPPABLE ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) die4never2
    COD ve GTA gibi kült bir seriye de kötü demezsiniz be hocam :)
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun oynarken atarım video xd
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir oyun yapmak kolay falan sanıyorsunuz herhalde. Oyun çıktıktan 2 yıl sonra bile bug bulunuyor oyunlarda haberiniz olsun :D Küfür etmek için bekleyen adamlar gibisiniz
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aha bidaha ertelencek sictik
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    WarSaw (Savaş T.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gta 5 skin pack, cars pack, scifi pack mod enabled.
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    I'm Legend (UNSTOPPABLE ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Demedi demeyin bu oyun fena patlayacak.
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    Gordon Freedos 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Makale kötü yazılmış. Devrik cümleden geçilmiyor. Ayrıca kendimi online haber sitesinde "haber" okuyor gibi hissettim. Anahtar kelime kullanımı da abartılmış. Defalarca cyberpunk 2077 ve defalarca cd projekt red yazmak zorlama olmuş.
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    ozkn-t (Özkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hatasız oyun olmaaaaazz hatamla sev beniiii...
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    5384 kez okundu.
    17 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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