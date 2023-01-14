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    Web 3.0 tabanlı oyun The Gate: Infinite Quest’in test süreci başlıyor

    Oyun ve yazılım geliştirme stüdyosu IWPA Game, iki yıldır üzerinde çalıştığı Web 3.0 tabanlı oyunu The Gate: Infinite Quest’in Benelüks bölgesinde teste başlayacağını duyurdu.
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    The Gate: Infinite Quest’in test süreci başlıyor Tam Boyutta Gör
    Dijitalleşmenin hızlanması, büyüyen metaverse trendi ve Web 3.0 ile birlikte oyun sektörü hızlı yükselişine devam ederek farklı ve zengin deneyimlerin kapılarını açıyor. Dünyada yaklaşık 3 milyar oyuncu bulunuyor ve Accenture araştırmasına göre pazarın büyüklüğü 300 milyar dolar. Bloomberg’in paylaştığına göre 2024 yılında metaverse gelirlerinin 800 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Global oyun dünyasında yükselen bir yıldız olarak nitelendirilen Türkiye de her geçen gün katma değer yaratan projeleriyle oyun sektöründe ayrıcalıklı bir konumda yer alıyor.

    Türkiye’de kurulan ve global olma hedefiyle yola çıkan IWPA Game 2023 yılının içerisinde The Gate: Infinite Quest’in global lansmanını yapmayı planladığını, beta sürümünün ise Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ülkelerinde teste başlayacağını duyurdu. Mobil oyun temelli, eğlencenin yanı sıra fiziksel dünya bağlantılı kazanımlar sağlayan Web 3.0 alt yapılı ‘The Gate: Infinite Quest’ platform olma hedefiyle geliştirmelerini sürdürüyor. Lokasyon bazlı, sosyal, çok oyunculu hibrid-kategori bileşenleriyle zengin bir deneyim vadediyor. Öyle bir oyun yapalım ki herkes oynamak istesin, “I Wanna Play A Game” mottosuyla yola çıkan IWPA Game; fikir, hikaye ve teknoloji ile oyuncu deneyimini maksimize eden oyunlarla platform olma yolunda ilerlemeyi hedefliyor.

    Gerçek hayat bağlantılı, eğlence ve kazanımları en üst seviyede birleştirecek sonsuz bir macera sözü verdiklerinin altını çizen IWPA Game Kurucu Ortağı Mehmet Eroğlu: “Gerçek ve sanal dünyalar birbiriyle birleşiyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte, insanların dijital dünyadaki eylemleri günlük gerçekliği doğrudan etkilerken, fiziksel alan dijital kimliklerin bir parçası haline gelecek. The Gate ile ana amacımız; oyuncularımız için oyun oynama zevkiyle gerçek hayat bağlantılı eğlence ve kazanımları en üst seviyede birleştirecek sürükleyici bir deneyim sunmak. IWPA Game olarak oyun ve eğlence fonksiyonu öncelikli, katmanlı yapısıyla gelişime açık, oyunculara farklı kazanma modelleri sunan projeler tasarlıyoruz. Alanında uzman danışmanlarımız İsmail Hakkı Polat, Afşar Akal ve Solak Partners’in katkıları ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

    The Gate: Infinite Quest’in test süreci başlıyor Tam Boyutta Gör

    Marka tüketici ilişkisi yeniden şekillenecek

    IWPA Game Kurucu Ortağı ve Oyun Tasarlayıcısı Bora Acar, “Oyuncular The Gate: Infinite Quest ile içinde yaşadığımız fiziksel dünyanın kısıtları nedeniyle görünmez olan insanlık tarihinin gizemlerinin korunduğu farklı bir boyuta geçiş yapabilecekler. Bu mistik boyutta dünyanın en büyük koleksiyoneri olma hedefiyle harita üzerinde coğrafyaya özel hazırlanmış gizemleri çözüp sandıkları açarak objeleri toplayabilecekler. Ayrıca oyunumuz marka tüketici ilişkisini de yeniden şekillendirecek bir yapıya ve güce sahip. Oyunda uygun marka iş birlikleriyle oyuncularımız, topladığı objelerin fiziksel hayata etkilerini de hem çeşitli kazanımlarla (indirim, hediye vb.) deneyimleyebilecek.”

    IWPA Game, oyunun Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un ardından diğer ülkelerde oyunseverlerle buluşacağını açıkladı. Oyun hem iOS hem de Android platformlarında oynanabilecek ve ücretsiz olacak.

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