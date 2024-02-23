Guy Ritchie imzalı Netflix dizisi The Gentlemen'dan yeni fragman

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Son olarak Antlaşma (The Covenant) filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan ünlü yönetmen Guy Ritchie, bir yandan yeni filmlere imza atarken, bir yandan da bugüne kadarki ilk dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan Netflix dizisi The Gentlemen, 7 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

The Gentlemen, adından da anlaşılacağı üzere Guy Ritchie'nin aynı adlı 2019 yapımı filmiyle bağlantılı olacak. Ancak dizi yepyeni karakterlere odaklanacak.

The Gentlemen, 7 Mart'ta Netflix'te!

Bu kez hikâyenin merkezinde bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman var. Babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenen Eddie, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa, Ritchie filmlerinin alametifarikası olan ilginç suçluları ve eski usul gangsterleri, The Gentlemen'da da bolca göreceğiz.

Dizide Eddie Horniman karakterine Theo James hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Theo James'e Ray Winstone, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Joely Richardson ve Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.

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Guy Ritchie, Peaky Blinders'ın yapımcılarından Matthew Read ile birlikte yarattığı dizinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna da oturuyor. Ritchie'nin yönetmen olarak da projede yer almış olması, diziden beklentileri yukarı çekiyor. The Gentlemen'ın bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, sekiz bölümlük ilk sezonu 7 Mart'ta yayınlandığında göreceğiz.

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