Guy Ritchie imzalı Netflix dizisi The Gentlemen'dan yeni fragman

Son olarak Antlaşma (The Covenant) filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan ünlü yönetmen Guy Ritchie, bir yandan yeni filmlere imza atarken, bir yandan da bugüne kadarki ilk dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan Netflix dizisi The Gentlemen, 7 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, diziden yeni bir fragman daha yayınladı.
The Gentlemen, adından da anlaşılacağı üzere Guy Ritchie'nin aynı adlı 2019 yapımı filmiyle bağlantılı olacak. Ancak dizi yepyeni karakterlere odaklanacak.
The Gentlemen, 7 Mart'ta Netflix'te!
Bu kez hikâyenin merkezinde bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman var. Babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenen Eddie, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa, Ritchie filmlerinin alametifarikası olan ilginç suçluları ve eski usul gangsterleri, The Gentlemen'da da bolca göreceğiz.
Dizide Eddie Horniman karakterine Theo James hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Theo James'e Ray Winstone, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Joely Richardson ve Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.
Guy Ritchie, Peaky Blinders'ın yapımcılarından Matthew Read ile birlikte yarattığı dizinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna da oturuyor. Ritchie'nin yönetmen olarak da projede yer almış olması, diziden beklentileri yukarı çekiyor. The Gentlemen'ın bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, sekiz bölümlük ilk sezonu 7 Mart'ta yayınlandığında göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.