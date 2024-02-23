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    Guy Ritchie imzalı Netflix dizisi The Gentlemen'dan yeni fragman

    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan Netflix dizisi The Gentlemen'dan yeni bir fragman yayınlandı. Ritchie'nin aynı adlı filminin spin-off'u olan dizi, 7 Mart'ta ekrana gelecek.

    Netflix'in The Gentlemen dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör

    Son olarak Antlaşma (The Covenant) filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan ünlü yönetmen Guy Ritchie, bir yandan yeni filmlere imza atarken, bir yandan da bugüne kadarki ilk dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan Netflix dizisi The Gentlemen, 7 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    The Gentlemen, adından da anlaşılacağı üzere Guy Ritchie'nin aynı adlı 2019 yapımı filmiyle bağlantılı olacak. Ancak dizi yepyeni karakterlere odaklanacak.

    The Gentlemen, 7 Mart'ta Netflix'te!

    Bu kez hikâyenin merkezinde bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman var. Babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenen Eddie, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa, Ritchie filmlerinin alametifarikası olan ilginç suçluları ve eski usul gangsterleri, The Gentlemen'da da bolca göreceğiz.

    Dizide Eddie Horniman karakterine Theo James hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Theo James'e Ray Winstone, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Joely Richardson ve Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.

    Guy Ritchie, Peaky Blinders'ın yapımcılarından Matthew Read ile birlikte yarattığı dizinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna da oturuyor. Ritchie'nin yönetmen olarak da projede yer almış olması, diziden beklentileri yukarı çekiyor. The Gentlemen'ın bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, sekiz bölümlük ilk sezonu 7 Mart'ta yayınlandığında göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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