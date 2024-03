The Gentlemen, Avatar: The Last Airbender'ı zirveden indirdi

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen animasyon dizileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender'ın canlı aksiyon uyarlaması, 22 Şubat'ta Netflix'te izleyici ile buluştu. İlgiyle karşılanan dizi, o günden beri Netflix'te en çok izlenen diziler listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Zirvede yaklaşık üç hafta geçiren Avatar: The Last Airbender, bu hafta yerini The Gentlemen'a bıraktı. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan The Gentlemen, Avatar: The Last Airbender'ı geride bırakarak bu hafta Netflix'te en çok izlenen dizi oldu.

The Gentlemen, geride bıraktığımız haftada 12.2 milyon izlenmeye ulaştı. Avatar: The Last Airbender'ın son haftadaki izlenme sayısı ise 9.1 milyonda kaldı. Bu da dizinin toplam izlenme sayısını yaklaşık 50 milyona getirdi. Gidişata bakılırsa Avatar: The Last Airbender, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen ilk 10 dizisi arasına giremeyebilir. Çünkü şu an 10. sırada yer alan The Witcher 1. sezon, yaklaşık 80 milyon izlenme almıştı. Yani Avatar'ın arayı kapatması o kadar da kolay değil. Zira haftalar geçtikçe izlenme rakamları daha da düşecektir.

The Gentlemen, adından da anlaşılacağı üzere, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.

Tam Boyutta Gör Dizi tarafında bu hafta ilk sırayı The Gentlemen alırken, film tarafında bir numaranın sahibi Damsel oldu. Stranger Things ile yıldızı parlayan Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği film, üç gün içinde 35.3 milyon izlenmeye ulaşarak daha ilk haftasını tamamlamadan ilk sırayı aldı. Damsel'dan sonra en çok izlenen ikinci film Code 8: Part II oldu. Üçüncü sırayı ise Adam Sandler'lı bilim-kurgu filmi Spaceman aldı.

Dan Mazeau'nun senaryosunu kaleme aldığı Damsel, artık klasikleşmiş olan "zor durumdaki prensesi kurtar" hikâyelerini ters düz ediyor ve bu kez kurtarılmaya pek de ihtiyaç duymayan, savaşçı ruhlu bir prenses tasviri çiziyor. Millie Bobby Brown'ın hayat verdiği Prenses Elodie, ailesine karşı görevini yerine getirmek için başka bir krallığın prensi ile evlendirilmeyi kabul ediyor. Ancak bu yeni krallıkta kendisini şeytani bir ritüelin parçası olarak bulunca, hayatını kurtarmak ve bu kötücül oyunu bozmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

