The Gentlemen, Avatar: The Last Airbender'ı zirveden indirdi

The Gentlemen, geride bıraktığımız haftada 12.2 milyon izlenmeye ulaştı. Avatar: The Last Airbender'ın son haftadaki izlenme sayısı ise 9.1 milyonda kaldı. Bu da dizinin toplam izlenme sayısını yaklaşık 50 milyona getirdi. Gidişata bakılırsa Avatar: The Last Airbender, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen ilk 10 dizisi arasına giremeyebilir. Çünkü şu an 10. sırada yer alan The Witcher 1. sezon, yaklaşık 80 milyon izlenme almıştı. Yani Avatar'ın arayı kapatması o kadar da kolay değil. Zira haftalar geçtikçe izlenme rakamları daha da düşecektir.
The Gentlemen, adından da anlaşılacağı üzere, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.
Netflix'te En Çok İzlenen Dizi The Gentlemen, En Çok İzlenen Film ise Damsel Oldu
Dan Mazeau'nun senaryosunu kaleme aldığı Damsel, artık klasikleşmiş olan "zor durumdaki prensesi kurtar" hikâyelerini ters düz ediyor ve bu kez kurtarılmaya pek de ihtiyaç duymayan, savaşçı ruhlu bir prenses tasviri çiziyor. Millie Bobby Brown'ın hayat verdiği Prenses Elodie, ailesine karşı görevini yerine getirmek için başka bir krallığın prensi ile evlendirilmeyi kabul ediyor. Ancak bu yeni krallıkta kendisini şeytani bir ritüelin parçası olarak bulunca, hayatını kurtarmak ve bu kötücül oyunu bozmak için zorlu bir maceraya atılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.