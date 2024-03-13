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    The Gentlemen, Avatar: The Last Airbender'ı zirveden indirdi

    Netflix'te bu hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu. Çıktığı günden beri ilk sırada olan Avatar: The Last Airbender'ı zirveden indiren yapım, Guy Ritchie imzalı The Gentlemen oldu.
    The Gentlemen Netflix'te bir numaraya yerleşti Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen animasyon dizileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender'ın canlı aksiyon uyarlaması, 22 Şubat'ta Netflix'te izleyici ile buluştu. İlgiyle karşılanan dizi, o günden beri Netflix'te en çok izlenen diziler listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Zirvede yaklaşık üç hafta geçiren Avatar: The Last Airbender, bu hafta yerini The Gentlemen'a bıraktı. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan The Gentlemen, Avatar: The Last Airbender'ı geride bırakarak bu hafta Netflix'te en çok izlenen dizi oldu.

    The Gentlemen, geride bıraktığımız haftada 12.2 milyon izlenmeye ulaştı. Avatar: The Last Airbender'ın son haftadaki izlenme sayısı ise 9.1 milyonda kaldı. Bu da dizinin toplam izlenme sayısını yaklaşık 50 milyona getirdi. Gidişata bakılırsa Avatar: The Last Airbender, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen ilk 10 dizisi arasına giremeyebilir. Çünkü şu an 10. sırada yer alan The Witcher 1. sezon, yaklaşık 80 milyon izlenme almıştı. Yani Avatar'ın arayı kapatması o kadar da kolay değil. Zira haftalar geçtikçe izlenme rakamları daha da düşecektir.

    The Gentlemen, adından da anlaşılacağı üzere, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.

    Netflix'te En Çok İzlenen Dizi The Gentlemen, En Çok İzlenen Film ise Damsel Oldu

    The Gentlemen Netflix'te bir numaraya yerleşti Tam Boyutta Gör
    Dizi tarafında bu hafta ilk sırayı The Gentlemen alırken, film tarafında bir numaranın sahibi Damsel oldu. Stranger Things ile yıldızı parlayan Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği film, üç gün içinde 35.3 milyon izlenmeye ulaşarak daha ilk haftasını tamamlamadan ilk sırayı aldı. Damsel'dan sonra en çok izlenen ikinci film Code 8: Part II oldu. Üçüncü sırayı ise Adam Sandler'lı bilim-kurgu filmi Spaceman aldı.

    Dan Mazeau'nun senaryosunu kaleme aldığı Damsel, artık klasikleşmiş olan "zor durumdaki prensesi kurtar" hikâyelerini ters düz ediyor ve bu kez kurtarılmaya pek de ihtiyaç duymayan, savaşçı ruhlu bir prenses tasviri çiziyor. Millie Bobby Brown'ın hayat verdiği Prenses Elodie, ailesine karşı görevini yerine getirmek için başka bir krallığın prensi ile evlendirilmeyi kabul ediyor. Ancak bu yeni krallıkta kendisini şeytani bir ritüelin parçası olarak bulunca, hayatını kurtarmak ve bu kötücül oyunu bozmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    musallat exe polinom denklemi yazma akıcı sohbet edemiyorum uçakta sucuk taşınır mı kayıtlı hatlarla kullanımı kısıtlanmıştır

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