Guy Ritchie imzalı Netflix dizisi The Gentlemen'dan ilk fragman yayınlandı

Ritchie'nin aynı adlı filminin devamı niteliğinde olan The Gentlemen dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı.
Dizi her ne kadar Guy Ritchie'nin 2019 yapımı filmi The Gentlemen ile aynı dünyada geçiyor olsa da yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman var. Babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenen Eddie, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor. Yayınlanan ilk fragmana bakılırsa Ritchie filmlerinin alametifarikası olan ilginç suçluları ve eski usul gangsterleri, The Gentlemen'da da bolca göreceğiz.
The Gentlemen, Mart Ayında İzleyici ile Buluşacak
Dizide Eddie Horniman karakterine Theo James hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Theo James'e Ray Winstone, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Joely Richardson, Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.
Guy Ritchie, Peaky Blinders'ın yapımcılarından olan Matthew Read ile birlikte yarattığı dizinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna da oturuyor. Ritchie'nin yönetmen olarak da projede yer almış olması, diziden beklentileri yukarı çekiyor.
The Gentlemen, mart ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.