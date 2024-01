Guy Ritchie imzalı Netflix dizisi The Gentlemen'dan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bir dönem kendi jenerasyonunun en heyecan verici yönetmenlerinden biri olarak görülen Guy Ritchie, son dönemde ortaya koyduğu işlerle bu apoletini yitirdi. Ancak buna rağmen pek çok kişinin yeni işlerini merakla beklediği yönetmenlerden biri olmaya devam ediyor. Bu yüzden Ritchie'nin imzasını taşıyan The Gentlemen dizisi de bu yıl Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici yapımlar arasında yer alıyor.

Ritchie'nin aynı adlı filminin devamı niteliğinde olan The Gentlemen dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı.

Dizi her ne kadar Guy Ritchie'nin 2019 yapımı filmi The Gentlemen ile aynı dünyada geçiyor olsa da yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman var. Babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenen Eddie, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor. Yayınlanan ilk fragmana bakılırsa Ritchie filmlerinin alametifarikası olan ilginç suçluları ve eski usul gangsterleri, The Gentlemen'da da bolca göreceğiz.

The Gentlemen, Mart Ayında İzleyici ile Buluşacak

Dizide Eddie Horniman karakterine Theo James hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Theo James'e Ray Winstone, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Joely Richardson, Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.

Guy Ritchie, Peaky Blinders'ın yapımcılarından olan Matthew Read ile birlikte yarattığı dizinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna da oturuyor. Ritchie'nin yönetmen olarak da projede yer almış olması, diziden beklentileri yukarı çekiyor.

The Gentlemen, mart ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

