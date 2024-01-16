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    Guy Ritchie imzalı Netflix dizisi The Gentlemen'dan ilk fragman yayınlandı

    Guy Ritchie'nin yazıp yönettiği Netflix dizisi The Gentlemen'dan ilk fragman yayınlandı. Mart ayında izleyici ile buluşacak dizi, Ritchie'nin aynı adlı filmiyle aynı dünyada geçiyor.
    Netflix'in The Gentlemen dizisinden ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Bir dönem kendi jenerasyonunun en heyecan verici yönetmenlerinden biri olarak görülen Guy Ritchie, son dönemde ortaya koyduğu işlerle bu apoletini yitirdi. Ancak buna rağmen pek çok kişinin yeni işlerini merakla beklediği yönetmenlerden biri olmaya devam ediyor. Bu yüzden Ritchie'nin imzasını taşıyan The Gentlemen dizisi de bu yıl Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici yapımlar arasında yer alıyor.

    Ritchie'nin aynı adlı filminin devamı niteliğinde olan The Gentlemen dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı.

    Dizi her ne kadar Guy Ritchie'nin 2019 yapımı filmi The Gentlemen ile aynı dünyada geçiyor olsa da yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman var. Babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenen Eddie, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor. Yayınlanan ilk fragmana bakılırsa Ritchie filmlerinin alametifarikası olan ilginç suçluları ve eski usul gangsterleri, The Gentlemen'da da bolca göreceğiz.

    The Gentlemen, Mart Ayında İzleyici ile Buluşacak

    Dizide Eddie Horniman karakterine Theo James hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Theo James'e Ray Winstone, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Joely Richardson, Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.

    Guy Ritchie, Peaky Blinders'ın yapımcılarından olan Matthew Read ile birlikte yarattığı dizinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna da oturuyor. Ritchie'nin yönetmen olarak da projede yer almış olması, diziden beklentileri yukarı çekiyor.

    The Gentlemen, mart ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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