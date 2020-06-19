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    The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu

    The Last of Us 2 ülkemizde maalesef kötü bir haberle birlikte çıkışını gerçekleştirdi.
    1
    6 sa.
    3,3b
    29
    41
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu

    Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II, Türkiye'de bir zam şokuyla birlikte çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun normalde 429 TL olan fiyatı çıkışı gününde tam 70 TL zamlanarak 499 TL oldu.

    The Last of Us 2'nin 429 TL'lik normal fiyatı zaten oldukça pahalıydı. Buna ek olarak bir 70 TL daha zam yapılması ve bu zammın tam olarak çıkış tarihinde getirilmesi gerçekten de çok ilginç. PlayStation Türkiye tarafından maalesef yine Türk oyuncuları kızdıracak bir hamle gelmiş.

    Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II bugün itibarıyla dünya genelinde piyasaya sürülmüş durumda. Uzun yıllardır beklenen oyun, inanılmaz olumlu yorumlar ve eleştirilerle çıkışını gerçekleştirdi. Şu anda oyunseverlerden de büyük bir ilgi görüyor.

    The Last of Us 2'yi oynamak isteyen ülkemizdeki oyunseverler ise maalesef bir fiyat bariyeriyle karşı karşıya kalmış durumda. 



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Last_of_Us_Part_II_PlayStation_Store_Fiyatlari_Artti-102464.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    javaprof (orhan yılmaz) 5 sa.
    Ben bu oyuna bırak 500 lira vermeyi ps plus bedava verse indirmem. Tam bir sjw oyunu baş rol kadın boslların ikisi de kadın oynadığınız kadın karekterin sevgilisi bile kadın erkekler ise aciz ya kurtarılmayı bekliyor ya da ölüyor öcünün alınması gerekiyor.
    https://www.youtube.com/watch?v=bXDp4VP1DOo

    tarihin en çok eksi oy almış oyun finali bu olabilir girip bir eksi de siz verin.
    Ben bu oyuna bırak 500 lira vermeyi ps plus bedava verse indirmem. Tam bir sjw oyunu baş rol kadın boslların ikisi de kadın oynadığınız kadın karekterin sevgil...
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    3 Yanıt Yanıtla +24
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    10ur 1 sa. javaprof
    işte tam bir çomar filtresi olmuş almak için bir sebep daha
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    agent1453 57 dk. javaprof
    Video kulllanılamıyor diyor!, zorlarına gitmiş anlaşılan.
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    Bay Virgül 5 sa.
    Ps türkiyeyi kutluyorum, yolmaya devam...
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    Batuhangover01 6 sa.
    Ekonomik durumu kötü olup da bu oyuna bu parayı bir kar gütmezsizin veren varsa aklından şüphe ederim. Bu ne amk
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 1 dk.
    İYİCE EMEKLİ GAZETESİNE BAĞLADINIZ. ZAM ŞOKU
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 10 dk.
    Sony nasıl bu kadar açgözlü olabiliyor. Bağımsız geliştiriciler bile uygun fiyatlı sunuyor oyunlarını Türkiyeye.
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    labtek38 28 dk.
    YouTubedan izleyin işte. Oyun oynamak sizin neyinize.
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    LittleBoss 57 dk.
    Şaka gibi ya, kimse Aral'a laf etmemiş. Oyunun büyük ihtimal fiyatının asıl sebebi Aral çünkü Sony'nin TR'deki dağıtımcısı Aral ve Aral anlaşmalı oyunlar kutulu olarak çıktığında zam yiyorlar. Örnek olarak ilk aklıma gelen Devil May Cry 5 var. Hatta zamanının haberini de atayım:

    https://oyungezer.com.tr/haber/korkulan-oldu-dmc-5-in-fiyatina-buyuk-zam/detay
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
    Salgını fırsat bilip konsola vs tonla ek vergi koyanlara, ekonominin bu durumda olmasının esas sorumlulularına kızmayıp sony'e kızmakta ne bileyim.

    Alım gücü gittikçe kötüleşecek bu düzen sürdürüldüğü sürece.
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    tritone (hakan yıldız) 1 sa.
    Şunu söylemeliyim ki oyun enfes, ilk gözüme çarpan ilk oyundaki gibi çizgi film vari renklendirme değil de ışığa karanlığa daha uygun daha pastel renkli bir oyun olmuş. Avrupada alım gücüne göre 150tlye geliyor hemen hemen, inanılmaz bir talep vardı bugün. Mediamarktten aldım, bütün mediamarktte posterleri asılmıştı. 4 sürüm olarak piyasaya çıkmış, en ucuz versiyon bu arada 60 euro yani 500tl olan, standart versiyonu.
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    Chillout 1 sa.
    Bu şerefsizlere para kaptırmayın
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    deoks 2 sa.
    Şimdiye kadar oyunlara harcadığım toplam para 500 lira tutmaz heralde.
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    evlbleef 2 sa.
    Tepki koyun, almayın. Bu kadar basit. Sponsor oldukları yayıncıların, Youtuber'ların gazına gelmeyin.
    1-2 ay sonra seve seve düşürürler, o zaman alır oynarız. Oynayamazsak bir şeyimiz eksilmez korkmayın.
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    -MoDeStUs- 2 sa.
    Oyunun ederi en fazla 100 tl.500 tl şakamı bu.
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    3328 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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