The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu

Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II, Türkiye'de bir zam şokuyla birlikte çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun normalde 429 TL olan fiyatı çıkışı gününde tam 70 TL zamlanarak 499 TL oldu.

The Last of Us 2'nin 429 TL'lik normal fiyatı zaten oldukça pahalıydı. Buna ek olarak bir 70 TL daha zam yapılması ve bu zammın tam olarak çıkış tarihinde getirilmesi gerçekten de çok ilginç. PlayStation Türkiye tarafından maalesef yine Türk oyuncuları kızdıracak bir hamle gelmiş.

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II bugün itibarıyla dünya genelinde piyasaya sürülmüş durumda. Uzun yıllardır beklenen oyun, inanılmaz olumlu yorumlar ve eleştirilerle çıkışını gerçekleştirdi. Şu anda oyunseverlerden de büyük bir ilgi görüyor.

The Last of Us 2'yi oynamak isteyen ülkemizdeki oyunseverler ise maalesef bir fiyat bariyeriyle karşı karşıya kalmış durumda.

