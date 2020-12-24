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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Lord of the Rings dizisinin çekimleri bitti

    Dünyanın en başarılı ve popüler fantastik serilerin biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin dizi uyarlamasından sonunda güzel bir haber paylaşıldı. Dizinin çekimleri bitti.
    31 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    The Lord of the Rings dizisinin çekimleri bitti
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    Hem film dünyasının hem de fantastik edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin bildiğiniz gibi bir dizisi yapım aşamasında. Amazon'un yayıncılığını üstlendiği dizi, 1 milyar dolarlık bütçe ile tarihin en yüksek bütçeli dizisi olacak. Geçtiğimiz saatlerde de diziden güzel bir haber paylaşıldı.

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    Yapılan açıklamaya göre Yeni Zelanda'de devam eden çekimler geçtiğimiz gün itibarıyla bitirilmiş durumda. Dizinin çekimleri aslında bu yılın başlarında başlamıştı ancak ne yazık ki salgın sebebiyle uzun bir ara vermek zorunda kaldı. Birkaç ay önce de çekimler yine kaldığı yerden devam etti ve sonunda bitirildi.

    Ne yazık ki hala dizi için bir yayın tarihi bulunmuyor ancak 2021 yılında yayınlanma ihtimali fazlasıyla yüksek görülüyor. Dizi Amazon Prime Video'nun özel içeriği olacak. Dizinin oyuncularından Morfydd Clark, dizinin fazlasıyla büyük bir prodüksiyona sahip olduğunu söylemişti. Ayrıca söylediğine göre çalışanlardan birisinin tek işi; tozun, adımlara ve nefese karşı nasıl reaksiyon gösterdiğini kontrol etmek.

    Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya'nın İkinci Çağ'ını anlatacak. İkinci Çağ ise önemli olayların gerçekleştiği 3441 yıllık bir dönemi kapsıyor. İkinci Çağ'da gerçekleşen olaylardan bazıları şunlar: Güç Yüzükleri dövüldü, Sauron ile savaşıldı, Nazgûl'ler yaratıldı. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.



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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aradan kaç yıl geçmiş, filmdeki oyuncularla beraber"ölmedilerse ve sağlık sorunları yoksa vs" yeni oyuncuları harmanlasalarmış daha iyi olurmuş.Şimdi dizideki oyuncular başarılı olamazlarsa topun ağzında olacaklar ayrıca her defasında her yönüyle film ve dizi kıyaslanacak.Umarım başarılı bir dizi olur..
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    TheMuyu (Murat Y.) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amazon un dizileri güzel oluyor bu da güzel olur umarım
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu seçimleri büyük sıkıntı yaratabilir, Umarım güzel bir yapım çıkar karşımıza ana hikayenin bozulmadığı saçma sapan sahnelerin olmadığı.
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