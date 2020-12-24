The Lord of the Rings dizisinin çekimleri bitti

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Hem film dünyasının hem de fantastik edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin bildiğiniz gibi bir dizisi yapım aşamasında. Amazon'un yayıncılığını üstlendiği dizi, 1 milyar dolarlık bütçe ile tarihin en yüksek bütçeli dizisi olacak. Geçtiğimiz saatlerde de diziden güzel bir haber paylaşıldı.

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Yapılan açıklamaya göre Yeni Zelanda'de devam eden çekimler geçtiğimiz gün itibarıyla bitirilmiş durumda. Dizinin çekimleri aslında bu yılın başlarında başlamıştı ancak ne yazık ki salgın sebebiyle uzun bir ara vermek zorunda kaldı. Birkaç ay önce de çekimler yine kaldığı yerden devam etti ve sonunda bitirildi.

Ne yazık ki hala dizi için bir yayın tarihi bulunmuyor ancak 2021 yılında yayınlanma ihtimali fazlasıyla yüksek görülüyor. Dizi Amazon Prime Video'nun özel içeriği olacak. Dizinin oyuncularından Morfydd Clark, dizinin fazlasıyla büyük bir prodüksiyona sahip olduğunu söylemişti. Ayrıca söylediğine göre çalışanlardan birisinin tek işi; tozun, adımlara ve nefese karşı nasıl reaksiyon gösterdiğini kontrol etmek.

Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya'nın İkinci Çağ'ını anlatacak. İkinci Çağ ise önemli olayların gerçekleştiği 3441 yıllık bir dönemi kapsıyor. İkinci Çağ'da gerçekleşen olaylardan bazıları şunlar: Güç Yüzükleri dövüldü, Sauron ile savaşıldı, Nazgûl'ler yaratıldı. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.

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