Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatacak olan filmin vizyon tarihi açıklandı

Kıyamet sonrası bir senaryoda geçen aksiyon filmi serisi Mad Max'in yeni serisi bildiğiniz gibi 2015 yılında başladı. Başrolünde Tom Hardy'nin bulunduğu, yönetmenliğini George Miller üstlendiği filmin tam adı ise: Mad Max Fury Road.

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Mad Max Fury Road filminde dikkat çeken bir başka isim ise Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa karakteriydi. Geçtiğimiz aylarda da bu karaktere odaklanan bir film duyurulmuştu ve kadrosu açıklanmıştı. Şimdi de Mad Max Fury Road'un öncesinde geçecek olan ve Furiosa karakterine odaklanacak olan filmin vizyon tarihi açıklandı.

Eğer bir ertelenme olmazsa film, 2 Haziran 2023'te vizyona girecek. Filmin şimdilik adı Furiosa ancak bu sadece proje ismi de olabilir. Filmde ana karakteri yani Furiosa'yı, The Queen's Gambit ile tekrardan gündeme gelen başarılı oyuncu Anya Taylor-Joy canlandıracak. Ayrıca oyuncular arasında Aquaman ve Watchmen gibi yapımlardan tanınan Yahya Abdul-Mateen II ve Thor rolü ile tanınan Chris Hemsworth da bulunuyor.

Ne yazık ki şu an açıklanan başka bir oyuncu yok. Filmin yönetmenliğini yine George Miller üstlenecek. Senaristliğini ise Nick Lathouris ve George Miller yapacak.

https://screenrant.com/mad-max-furiosa-prequel-movie-release-date-2023/

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