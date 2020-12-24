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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatacak olan filmin vizyon tarihi açıklandı

    2015 yılında yayınlanan film ile aksiyon severlerin fazlasıyla beğendiği Mad Max Fury Road filminin öncesinde geçecek olan ve Furiosa karakterine odaklanacak olan filmin yayın tarihi açıklandı.
    6 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatacak olan filmin vizyon tarihi açıklandı

    Kıyamet sonrası bir senaryoda geçen aksiyon filmi serisi Mad Max'in yeni serisi bildiğiniz gibi 2015 yılında başladı. Başrolünde Tom Hardy'nin bulunduğu, yönetmenliğini George Miller üstlendiği filmin tam adı ise: Mad Max Fury Road.

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    Mad Max Fury Road filminde dikkat çeken bir başka isim ise Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa karakteriydi. Geçtiğimiz aylarda da bu karaktere odaklanan bir film duyurulmuştu ve kadrosu açıklanmıştı. Şimdi de Mad Max Fury Road'un öncesinde geçecek olan ve Furiosa karakterine odaklanacak olan filmin vizyon tarihi açıklandı.

    Eğer bir ertelenme olmazsa film, 2 Haziran 2023'te vizyona girecek. Filmin şimdilik adı Furiosa ancak bu sadece proje ismi de olabilir. Filmde ana karakteri yani Furiosa'yı, The Queen's Gambit ile tekrardan gündeme gelen başarılı oyuncu Anya Taylor-Joy canlandıracak. Ayrıca oyuncular arasında Aquaman ve Watchmen gibi yapımlardan tanınan Yahya Abdul-Mateen II ve Thor rolü ile tanınan Chris Hemsworth da bulunuyor. 

    Ne yazık ki şu an açıklanan başka bir oyuncu yok. Filmin yönetmenliğini yine George Miller üstlenecek. Senaristliğini ise Nick Lathouris ve George Miller yapacak.



    https://screenrant.com/mad-max-furiosa-prequel-movie-release-date-2023/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MonitörKertenkelesi 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geliyor gönüllerin efendisi. Mad Max: Fury Road bence bir şaheserdir. Her sahnesi, her karesi mükemmel bir film ve aldığı onca ödülü de gayet hakkediyordu. Dilerim Miller bu zahmetli ve zor filmi bozmadan bir sonraki filmine taşır. Mad Max bir dizi bile olsa tutar zaten. Çünkü alt yapısı sağlam ve dünyası çok etkileyici,
    Geliyor gönüllerin efendisi. Mad Max: Fury Road bence bir şaheserdir. Her sahnesi, her karesi mükemmel bir film ve aldığı onca ödülü de gayet hakkediyordu. Dil...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mad Max in filmi kadar oyunu da süper. Atmosferi ve grafikleri, hikayesi filmden farksız.
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    Reaper87 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tom hardy ve Charlize Theron olmazsa önceki kadar beğeni almayacağı kesin...
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    80’li ve 90’lı yılların film kalitesine hala da ulaşamadı sektör. Yani eski yönetmenler ve yeni bazı yönetmenler de olmazsa piyasada izleyecek film bulamayacaz. Allah’tan dizi sektörü gelişti de açlığımızı onlarla gideriyoruz.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    japon, çinli koreli artık hangisi olursa olsun. hangi filme girseler film gişede çakılıyor. olmuyor işte arkadaş zorlamayın.. acaba işçilikleri gibi, oyuncuları da ucuz diye mi tercih ediliyor ?
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    blue7 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonrasında ne olduğunu bildiğin için öncesi pek merak uyandırmaz gibi hisseden bir tek ben mi varım? Bir de bu moda çıktı filmeleri dizileri yapıyorlar bakıyorlar tuttu hooop öncesi diye yeni film veya dizi yapıyorlar.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) blue7
    zaten Charlize Theron gibi bir kadın için bu film 100 defa izlenir. Anya Taylor-Joy kim?
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    MonitörKertenkelesi 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geliyor gönüllerin efendisi. Mad Max: Fury Road bence bir şaheserdir. Her sahnesi, her karesi mükemmel bir film ve aldığı onca ödülü de gayet hakkediyordu. Dilerim Miller bu zahmetli ve zor filmi bozmadan bir sonraki filmine taşır. Mad Max bir dizi bile olsa tutar zaten. Çünkü alt yapısı sağlam ve dünyası çok etkileyici,
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