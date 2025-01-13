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    Anlık Bildirim

    The Old Guard'ın devam filmi krize girdi; İki yıl sonra sete dönüyor

    The Old Guard'ın çekimleri 2022 yılında tamamlanan devam filmi bir türlü tamamlanamıyor. Çıkışı defalarca ertelenen filmde değişiklikler yapmak için tekrar sete dönülecek.
    The Old Guard Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Charlize Theron'un başrolünü üstlendiği 2020 yapımı The Old Guard, Netflix'in başarılı filmlerinden biri oldu. Hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar alan film, bu başarısını izlenme rakamlarıyla da taçlandırdı. Hatta Netflix'in o güne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girmeyi başardı.

    The Old Guard'ın yakaladığı bu başarı devam filminin de önünü açtı. Nitekim ilk film çıktıktan kısa süre sonra The Old Guard 2'ye yeşil ışık yakıldı. Film için 2022 yılında sete girildi ve 2022'nin ağustos ayında çekimler tamamlandı. Bu yüzden filmin 2023'te çıkacağı düşünülüyordu. Ancak aradan geçen iki buçuk yılda film tam anlamıyla krize girdi. 2023'te çıkması beklenen film 2024'te çıkmadığı gibi 2025'te de çıkmayabilir.

    The Old Guard 2 Ekibi Tekrar Sete Dönüyor

    Asıl çekimleri 2022'de tamamlanan The Old Guard 2'deki sorunun tam olarak ne olduğu bilinmiyor ama belli ki Netflix filmden memnun değil. Bu yüzden filmin tekrar revize edilmesi gerekiyor. Hatta bu revizeler için geçtiğimiz yılın ekim ayında, iki yıl aranın ardından tekrar sete dönüldü. Ama görünen o ki bu da yeterli olmamış. Çünkü şimdi The Old Guard ekibinin tekrar sete dönmesi gerekeceği belirtiliyor.

    The Old Guard 2'nin ek çekimlerinin bu yaz gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu da dört yıldır beklenen filmin yakın zamanda da çıkmayacağı anlamına geliyor.

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