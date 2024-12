Yeni Karate Kid filminden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör 80'li yılların akıllarda yer eden film serilerinden olan Karate Kid, son yıllarda yeniden popülerlik kazanmış durumda. Netflix'te yayınlanan devam dizisi Cobra Kai'ın yakaladığı başarı sayesinde ikinci baharını yaşayan bu seri, yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. Karate Kid: Legends adını taşıyan bu film için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

Karate Kid: Legends, şu ana kadar çıkan tüm Karake Kid yapımlarını birbirine bağlıyor. Çünkü hem orijinal serinin, hem de 2010 yılında çıkan Jackie Chan'li versiyonun devam filmi olarak görev görüyor. Orijinal serinin ve Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor.

Sinemada bu hafta: 13 Aralık 2024 4 gün önce eklendi

Karate Kid: Legends, 30 Mayıs'ta İzleyici ile Buluşacak

Karate Kid: Efsane Dövüşçüler adıyla Türkiye pazarına sunulacak olan film, ülkemizde 30 Mayıs 2025'te gösterime girecek.

Yetenekli bir kung fu öğrencisi olan Li Fong (Ben Wang) bir aile trajedisinin ardından Pekin'deki evinden koparılır ve annesiyle birlikte New York'a taşınmak zorunda kalır. Yeni sınıf arkadaşlarına uyum sağlamakta zorluk yaşayan Li, her ne kadar kavga etmek istemiyor olsa da bela onu her yerde bulur. Yeni bir arkadaşın yardımına ihtiyaç duyduğu bu dönemde bir karate yarışmasına katılır ama yetenekleri yeterli değildir. Li'nin kung fu öğretmeni olan Bay Han (Jackie Chan), onu yetiştirmek için orijinal Karate Kid' in yıldızı Daniel LaRusso'dan (Ralph Macchio) yardım ister. Li, iki ustanın dövüş stilini birleştirip yeni bir dövüş tarzı yaratarak, yarışmanın favorisi hâline gelir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.