Sherlock ekibi, sevilen diziyi bir filme dönüştürmek istiyor

Tam Boyutta Gör Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın başrollerini üstlendiği Sherlock dizisi, 2010-2017 yılları arasında ekrana geldi ve bugüne kadar en sevilen Sherlock Holmes uyarlamalarından biri oldu. Klasik Sherlock Holmes hikâyelerini modern dünyaya uyarlayarak anlatan dizi, dört sezonunda da başarı yakalamış olsa da 4. sezonun ardından ekranlara veda etti.

O günden beri bu ekibin yeni bir sezonda ya da bir filmde yeniden bir araya gelebileceği konuşuluyordu ama bu proje hiçbir zaman somutlaşmadı. Ancak Sherlock ekibi bir gün yeniden bir araya gelme fikrine hâlâ sıcak bakıyor.

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Sherlock Filminin Çekilmesi Başrol Oyuncularına Bağlı

Dizinin yaratıcılarından olan Mark Gatiss, sevilen diziden uyarlanacak bir film çekmek için ekibi yeniden bir araya toplayabileceklerini söyledi. Söz konusu bu film, 2016'da ekrana gelen özel bölüm gibi bir TV filmi olmayacak. Gatiss, bu hikâyeyi bu kez beyazperdeye taşımak istiyor. Ancak bu o kadar da kolay değil. Çünkü Benedict Cumberbatch de Martin Freeman da son derece meşgul oyuncular. Filmin çekilebilmesi için bu iki oyuncunun da yoğun takvimlerinde yer açmaları gerekiyor.

Öte yandan Gatiss'in açıklamaları, olası bir Sherlock filminin, diziye bir devam filmi değil, dizinin yeni bir uyarlaması olacağını gösteriyor.

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