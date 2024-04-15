Sherlock ekibi, sevilen diziyi bir filme dönüştürmek istiyor

O günden beri bu ekibin yeni bir sezonda ya da bir filmde yeniden bir araya gelebileceği konuşuluyordu ama bu proje hiçbir zaman somutlaşmadı. Ancak Sherlock ekibi bir gün yeniden bir araya gelme fikrine hâlâ sıcak bakıyor.
Sherlock Filminin Çekilmesi Başrol Oyuncularına Bağlı
Dizinin yaratıcılarından olan Mark Gatiss, sevilen diziden uyarlanacak bir film çekmek için ekibi yeniden bir araya toplayabileceklerini söyledi. Söz konusu bu film, 2016'da ekrana gelen özel bölüm gibi bir TV filmi olmayacak. Gatiss, bu hikâyeyi bu kez beyazperdeye taşımak istiyor. Ancak bu o kadar da kolay değil. Çünkü Benedict Cumberbatch de Martin Freeman da son derece meşgul oyuncular. Filmin çekilebilmesi için bu iki oyuncunun da yoğun takvimlerinde yer açmaları gerekiyor.
Öte yandan Gatiss'in açıklamaları, olası bir Sherlock filminin, diziye bir devam filmi değil, dizinin yeni bir uyarlaması olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)