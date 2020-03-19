Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün spor federasyonlarıyla bir araya gelerek koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig dahil olmak üzere Türkiye'de profesyonel liglerin ertelendiğini duyurdu.
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Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;
“Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.”
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