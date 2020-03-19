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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig dahil olmak üzere  Türkiye'de profesyonel liglerin ertelendiğini duyurdu.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    25
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün spor federasyonlarıyla bir araya gelerek koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig dahil olmak üzere  Türkiye'de profesyonel liglerin ertelendiğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi"

    Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

    “Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.”



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fabahcivan (Fatih ) 1 gün en beğenilen
    Muslera’nın tek başına yürüttüğü cesur ve haklı dava sonuca ulaşmış oldu! Akılcılık kazanmış, sömürü lobisi kaybetmiş oldu. Helal olsun sana güzel adam 💪
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    crazyman330 (Abdulhakim Mutlu) 1 gün
    Alınması gereken bir kuraldı.
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    ekrembjk1903 6 sa.
    alınması gereken kuraldı ama fabrikada çalışan 1000 kişi daha fazla zarar görür
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    emreemustafa (Emre Mustafa) 1 gün
    Çok geç alınan isabetli bir karar.
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    -Blue- 1 gün yeni yorumcu
    Doğru karar
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    Formani 1 gün
    Lig iptal edilirse Trabzonspor şampiyon şu haliyle
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    radko (Boris vardı) 1 gün
    Fenerbahçe play-out mu oynıcak şimdi?
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 1 gün
    bu kararı almak için toplantı yapmak hem gereksiz hem sakıncalı..
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    muroooo19 (murat aksdjas) 1 gün
    Galatasaray ı Beşiktaş ile berabere bıraktıktan sonra akıllarına geldi fenerasyon yetkililerinin. Derbi oynadıktan tatil etmeleri ne kadar manidar bir durum
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    muroooo19 (murat aksdjas) 1 gün
    Galatasaray ı Beşiktaş ile berabere bıraktıktan sonra akıllarına geldi fenerasyon yetkililerinin. Derbi oynadıktan tatil etmeleri ne kadar manidar bir durum.
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    muroooo19 (murat aksdjas) 1 gün
    Galatasaray ı Beşiktaş ile berabere bıraktıktan sonra akıllarına geldi fenerasyon yetkililerinin. Derbi oynadıktan tatil etmeleri ne kadar manidar bir durum.
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    2731 kez okundu.
    21 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    koronavirüs, süper lig ertelendi mi ve
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