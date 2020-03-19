Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün spor federasyonlarıyla bir araya gelerek koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig dahil olmak üzere Türkiye'de profesyonel liglerin ertelendiğini duyurdu.

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Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.”

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