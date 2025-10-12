Giriş
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta iki yeni oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 16 Ekim'den 21 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...               

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Amnesia: The Bunker ve Samorost 3 olacak. Amnesia serisinin şimdilik son oyunu olan Amnesia: The Bunker, 1. Dünya Savaşı sığınağında geçen bir birinci şahıs korku oyunu. Samorost 3 ise, tıklamalı macera oyunu. Üçlemede, kahramanımız gizemli bir sihirli flütün kökenini bulmak için tuhaf bir göreve çıkıyor.

    Amnesia: The Bunker ve Samorost 3, 16 Ekim'den 21 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi'ni  paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/amnesia-the-bunker-9d5799 https://store.epicgames.com/tr/p/samorost-3-0c4489
