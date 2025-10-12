Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Amnesia: The Bunker ve Samorost 3 olacak. Amnesia serisinin şimdilik son oyunu olan Amnesia: The Bunker, 1. Dünya Savaşı sığınağında geçen bir birinci şahıs korku oyunu. Samorost 3 ise, tıklamalı macera oyunu. Üçlemede, kahramanımız gizemli bir sihirli flütün kökenini bulmak için tuhaf bir göreve çıkıyor.
Amnesia: The Bunker ve Samorost 3, 16 Ekim'den 21 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi'ni paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.