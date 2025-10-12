Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Amnesia: The Bunker ve Samorost 3 olacak. Amnesia serisinin şimdilik son oyunu olan Amnesia: The Bunker, 1. Dünya Savaşı sığınağında geçen bir birinci şahıs korku oyunu. Samorost 3 ise, tıklamalı macera oyunu. Üçlemede, kahramanımız gizemli bir sihirli flütün kökenini bulmak için tuhaf bir göreve çıkıyor.

Amnesia: The Bunker ve Samorost 3, 16 Ekim'den 21 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi'ni paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

