The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor

2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Şu anda 10. sezonu yayınlanan dizinin 11. sezonu için yayın tarihi verildi.

The Walking Dead'in resmi Twitter hesabından geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım yapıldı. Kısa bir video eşliğinde 11. sezonun, yani final sezonunun yayın dönemi açıklandı. Dizinin son sezonu bu yaz başlayacak, ne yazık ki net bir tarih paylaşılmadı. Dizinin çekimleri de geçtiğimiz ay başlamıştı. Dizinin final sezonu 24 bölüm sürecek.

Şu anda 10. sezonun ekstra 6 bölümlük mini sezonu yayınlanıyor. Bu mini sezon 10. ve 11. sezonu birbirine daha iyi bağlayacak. Yapılan paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

The Walking Dead'in bitmesi bu evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor elbette. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında. Gelecekte daha fazla yapım da gelecek gibi duruyor.

