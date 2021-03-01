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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor

    Dizi dünyasının popüler yapımlarından The Walking Dead'in final sezonu için prömiyer tarihi verildi. Final sezonu bu yaz başlayacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    01 Mart 2021, 20:00 (6 gün)
    7,1b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor
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    2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Şu anda 10. sezonu yayınlanan dizinin 11. sezonu için yayın tarihi verildi.

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    The Walking Dead'in resmi Twitter hesabından geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım yapıldı. Kısa bir video eşliğinde 11. sezonun, yani final sezonunun yayın dönemi açıklandı. Dizinin son sezonu bu yaz başlayacak, ne yazık ki net bir tarih paylaşılmadı. Dizinin çekimleri de geçtiğimiz ay başlamıştı. Dizinin final sezonu 24 bölüm sürecek. 

    Şu anda 10. sezonun ekstra 6 bölümlük mini sezonu yayınlanıyor. Bu mini sezon 10. ve 11. sezonu birbirine daha iyi bağlayacak. Yapılan paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

    The Walking Dead'in bitmesi bu evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor elbette. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında. Gelecekte daha fazla yapım da gelecek gibi duruyor.



    https://screenrant.com/walking-dead-season-11-premiere-date-summer-2021/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Morichannn (Akın Özer) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonunda.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkcell tv de yeni bölümler yayında fx tv pazartesi akşamları
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım güzel bir final olur. Bir yandan üzülüyorum bitiyor diye ama çok uzadı dizi ve hep kendini tekrar eder hale geldi.
    Yanıtla +2
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    10. sezonun ek 6 bölümü Netflix'e ne zaman gelir ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    B bulduren (Süleyman Konur) 6 gün ( Mesaj Silindi ) gokhanvai
    netflix normalde sezonlar bitince yüklüyor bölümleri yakında eklerler diye düşünüyorum 10. sezonun diğer bölümlerini
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    Dalette (hasan yılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    nihayet
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    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şükür bitiyor
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