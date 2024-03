Rick ve Michonne'lu Walking Dead dizisi ilgiyle karşılandı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde sayıları hızla artan Walking Dead dizilerine geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Orijinal dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alan Rick Grimes ve Michonne'un yeni maceralarına odaklanan The Walking Dead: The Ones Who Live, 25 Şubat'ta izleyici ile buluştu. Rick Grimes'ın uzun süredir beklenen dönüşüne sahne olan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

İzlenme rakamlarıyla, kendisinden önce gelen Dead City ve Daryl Dixon gibi Walking Dead dizilerini gölgede bırakan The Ones Who Live, bu seriye ev sahipliği yapan Amerikan kablolu kanalı AMC'nin son altı yılda en çok izleyici çeken dizisi oldu.

The Ones Who Live'in ilk bölümü, yayınlandıktan sonraki 72 saat içinde AMC ve AMC+'ta yaklaşık 3 milyon izleyici çekti. The Ones Who Live'in yakaladığu bu başarı, Walking Dead serisinin hâlâ sağlam bir izleyici kitlesi olduğunu gösterdi.

The Walking Dead: The Ones Who Live, Rick ve Michonne'u Yeniden Buluşturuyor

Rick Grimes dokuzuncu sezonda The Walking Dead'den ayrıldığında, serinin yaratıcılarının planı Rick'in hikâyesini bir sinema filmiyle devam ettirmekti. Ancak bu film projesi bir türlü hayata geçirilemedi. Bu da Rick'in hikâyesinin yarım kalmasına sebep oldu. Bu film projesinin zamanla bir mini diziye dönüşmesiyle ortaya çıkan The Ones Who Live, yarım kalan bu hikâyeyi geç de olsa tamamlayacak.

The Walking Dead: The Ones Who Live, birbirlerinden uzun süre ayrı kalan Rick ile Michonne'un tüm zorlukları aşıp birbirlerini bulma çabalarına odaklanıyor. Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın Rick ve Michonne rollerinde geri döndükleri dizinin oyuncu kadrosunda Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn ve Matt Jeffries de yer alıyor.

