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    Anlık Bildirim

    Rick ve Michonne'lu Walking Dead dizisinden yeni fragman yayınlandı

    The Walking Dead: The Ones Who Live'den son bir fragman daha yayınlandı. Dizi, Walking Dead'in sevilen karakterleri Rick ve Michonne'un yeni maceralarını ekrana taşıyacak.
    The Walking Dead: The One Who Live'den yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artan Walking Dead dizilerine çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Orijinal dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alan Rick Grimes ve Michonne'un yeni maceralarına odaklanan The Walking Dead: The Ones Who Live, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak.

    Yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte The Ones Who Live'in tanıtım çalışmalarına hız veren AMC kanalı, heyecanla beklenen diziden son bir fragman daha yayınladı.

    The Walking Dead: The Ones Who Live, 25 Şubat'ta Başlayacak

    Uzunca bir süre dizinin ana karakteri olan Rick Grimes dokuzuncu sezonda The Walking Dead'den ayrıldığında, serinin yaratıcılarının planı Rick'in hikâyesini bir sinema filmiyle devam ettirmekti. Ancak bu film projesi bir türlü hayata geçirilemedi. Bu da Rick'in hikâyesinin yarım kalmasına sebep oldu. Bu film projesinin zamanla bir mini diziye dönüşmesiyle ortaya çıkan The Ones Who Live, yarım kalan bu hikâyeyi geç de olsa tamamlayacak.

    The Walking Dead: The Ones Who Live, birbirlerinden uzun süre ayrı kalan Rick ile Michonne'un tüm zorlukları aşıp birbirlerini bulma çabalarına odaklanıyor. Bu şekilde başlayacak dizinin bir noktada bu ikisinin hayatta kalmak için birlikte vereceği mücadeleye evrileceği tahmin ediliyor.

    Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın Rick ve Michonne rollerinde geri dönecekleri dizinin oyuncu kadrosunda Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn ve Matt Jeffries de yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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