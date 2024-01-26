Rick ve Michonne'lu Walking Dead dizisinden yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artan Walking Dead dizilerine çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Orijinal dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alan Rick Grimes ve Michonne'un yeni maceralarına odaklanan The Walking Dead: The Ones Who Live, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte The Ones Who Live'in tanıtım çalışmalarına hız veren AMC kanalı, heyecanla beklenen diziden son bir fragman daha yayınladı.

The Walking Dead: The Ones Who Live, 25 Şubat'ta Başlayacak

Uzunca bir süre dizinin ana karakteri olan Rick Grimes dokuzuncu sezonda The Walking Dead'den ayrıldığında, serinin yaratıcılarının planı Rick'in hikâyesini bir sinema filmiyle devam ettirmekti. Ancak bu film projesi bir türlü hayata geçirilemedi. Bu da Rick'in hikâyesinin yarım kalmasına sebep oldu. Bu film projesinin zamanla bir mini diziye dönüşmesiyle ortaya çıkan The Ones Who Live, yarım kalan bu hikâyeyi geç de olsa tamamlayacak.

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The Walking Dead: The Ones Who Live, birbirlerinden uzun süre ayrı kalan Rick ile Michonne'un tüm zorlukları aşıp birbirlerini bulma çabalarına odaklanıyor. Bu şekilde başlayacak dizinin bir noktada bu ikisinin hayatta kalmak için birlikte vereceği mücadeleye evrileceği tahmin ediliyor.

Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın Rick ve Michonne rollerinde geri dönecekleri dizinin oyuncu kadrosunda Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn ve Matt Jeffries de yer alıyor.

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The Walking Dead: The One Who Live'den yeni fragman