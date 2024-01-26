Rick ve Michonne'lu Walking Dead dizisinden yeni fragman yayınlandı

Yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte The Ones Who Live'in tanıtım çalışmalarına hız veren AMC kanalı, heyecanla beklenen diziden son bir fragman daha yayınladı.
The Walking Dead: The Ones Who Live, 25 Şubat'ta Başlayacak
Uzunca bir süre dizinin ana karakteri olan Rick Grimes dokuzuncu sezonda The Walking Dead'den ayrıldığında, serinin yaratıcılarının planı Rick'in hikâyesini bir sinema filmiyle devam ettirmekti. Ancak bu film projesi bir türlü hayata geçirilemedi. Bu da Rick'in hikâyesinin yarım kalmasına sebep oldu. Bu film projesinin zamanla bir mini diziye dönüşmesiyle ortaya çıkan The Ones Who Live, yarım kalan bu hikâyeyi geç de olsa tamamlayacak.
The Walking Dead: The Ones Who Live, birbirlerinden uzun süre ayrı kalan Rick ile Michonne'un tüm zorlukları aşıp birbirlerini bulma çabalarına odaklanıyor. Bu şekilde başlayacak dizinin bir noktada bu ikisinin hayatta kalmak için birlikte vereceği mücadeleye evrileceği tahmin ediliyor.
Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın Rick ve Michonne rollerinde geri dönecekleri dizinin oyuncu kadrosunda Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn ve Matt Jeffries de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.