The Walking Dead'in sevilen karakterleri yeni bir dizide bir araya gelebilir

Böylece Maggie ile Negan ve Daryl'dan sonra Rick Grimes ile Michonne da kendi dizilerine kavuşmuş olacak. Bu karakterler, orijinal dizinin sona ermesinin ardından farklı yönlere dağılıp kendi hikâyeleriyle izleyici karşısına çıkmış olsa da ileride bu durum değişebilir. Çünkü Walking Dead ekibi, tüm bu karakterleri yeniden bir araya toplayarak bir nevi kendi Avengers'ına imza atmayı planlıyor.
The Walking Dead Evreni Kendi Avengers'ını Yaratabilir
The Ones Who Live'in yaratıcılarından olan Scott M. Gimple, tüm bu sevilen karakterleri yeniden bir araya getirecek, epik bir crossover dizisi çekmeyi umduğunu söyledi. Bu projenin hayata geçirilmesi hâlinde Rick, Michonne, Daryl, Maggie ve Negan gibi karakterleri yıllar sonra ilk kez bir arada görebiliriz.
Şimdilik ortada somut bir proje bulunmasa da Scott M. Gimple'ın açıklamaları, bu karakterlerin münferit dizileri hazırlanırken de aslında bir yandan bu yeniden kavuşmanın planının yapıldığını gösteriyor. Zira Gimple, çekmeyi umduğu bu crossover dizisi için taşları döşemeye bir süre önce başladıklarını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.