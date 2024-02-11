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    Anlık Bildirim

    The Walking Dead'in sevilen karakterleri yeni bir dizide bir araya gelebilir

    The Walking Dead evreni kendi Avengers'ına doğru yol alıyor. Rick Grimes, Michonne, Daryl, Maggie gibi sevilen karakterler, yeni bir dizide tekrar bir araya gelebilir.   
    The Walking Dead evreni kendi Avengers'ına doğru ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Her geçen dün daha da büyüyen The Walking Dead evrenine bu ay önemli bir dizi daha eklenecek. Ana dizinin dokuzuncu sezonunda veda ettiğimiz Rick Grimes karakteri, yıllar sonra bu evrene geri dönecek. Rick Grimes ve Michonne'un yeni maceralarına odaklanacak olan The Walking Dead: The Ones Who Live dizisi, 25 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.

    Böylece Maggie ile Negan ve Daryl'dan sonra Rick Grimes ile Michonne da kendi dizilerine kavuşmuş olacak. Bu karakterler, orijinal dizinin sona ermesinin ardından farklı yönlere dağılıp kendi hikâyeleriyle izleyici karşısına çıkmış olsa da ileride bu durum değişebilir. Çünkü Walking Dead ekibi, tüm bu karakterleri yeniden bir araya toplayarak bir nevi kendi Avengers'ına imza atmayı planlıyor.

    The Walking Dead Evreni Kendi Avengers'ını Yaratabilir 

    The Ones Who Live'in yaratıcılarından olan Scott M. Gimple, tüm bu sevilen karakterleri yeniden bir araya getirecek, epik bir crossover dizisi çekmeyi umduğunu söyledi. Bu projenin hayata geçirilmesi hâlinde Rick, Michonne, Daryl, Maggie ve Negan gibi karakterleri yıllar sonra ilk kez bir arada görebiliriz.

    Şimdilik ortada somut bir proje bulunmasa da Scott M. Gimple'ın açıklamaları, bu karakterlerin münferit dizileri hazırlanırken de aslında bir yandan bu yeniden kavuşmanın planının yapıldığını gösteriyor. Zira Gimple, çekmeyi umduğu bu crossover dizisi için taşları döşemeye bir süre önce başladıklarını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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