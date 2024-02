The Walking Dead'in sevilen karakterleri yeni bir dizide bir araya gelebilir

Tam Boyutta Gör Her geçen dün daha da büyüyen The Walking Dead evrenine bu ay önemli bir dizi daha eklenecek. Ana dizinin dokuzuncu sezonunda veda ettiğimiz Rick Grimes karakteri, yıllar sonra bu evrene geri dönecek. Rick Grimes ve Michonne'un yeni maceralarına odaklanacak olan The Walking Dead: The Ones Who Live dizisi, 25 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.

Böylece Maggie ile Negan ve Daryl'dan sonra Rick Grimes ile Michonne da kendi dizilerine kavuşmuş olacak. Bu karakterler, orijinal dizinin sona ermesinin ardından farklı yönlere dağılıp kendi hikâyeleriyle izleyici karşısına çıkmış olsa da ileride bu durum değişebilir. Çünkü Walking Dead ekibi, tüm bu karakterleri yeniden bir araya toplayarak bir nevi kendi Avengers'ına imza atmayı planlıyor.

The Walking Dead Evreni Kendi Avengers'ını Yaratabilir

The Ones Who Live'in yaratıcılarından olan Scott M. Gimple, tüm bu sevilen karakterleri yeniden bir araya getirecek, epik bir crossover dizisi çekmeyi umduğunu söyledi. Bu projenin hayata geçirilmesi hâlinde Rick, Michonne, Daryl, Maggie ve Negan gibi karakterleri yıllar sonra ilk kez bir arada görebiliriz.

Şimdilik ortada somut bir proje bulunmasa da Scott M. Gimple'ın açıklamaları, bu karakterlerin münferit dizileri hazırlanırken de aslında bir yandan bu yeniden kavuşmanın planının yapıldığını gösteriyor. Zira Gimple, çekmeyi umduğu bu crossover dizisi için taşları döşemeye bir süre önce başladıklarını söylüyor.

