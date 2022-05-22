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    The Witcher 3'ün PS5 ve Xbox Series verisyonu yıl sonunda çıkış yapacak

    CD Projekt Red'in oyunu The Witcher 3'ün yeni nesil konsollar için çıkış yapacak olan The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, 2022'nin son çeyreğinde çıkış yapacak.
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    The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition yıl sonunda çıkacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition'dan güzel haber geldi.

    Yeni Nesil Witcher 3 Yıl Sonunda

    Bildiğiniz üzere CD Projekt Red bir süredir hem Cyberpunk 2077'nin hem de The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü üzerinde çalışıyordu. Cyberpunk 2022 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı, The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü ise geçtiğimiz ay ertelendi. Belirsiz bir tarihe ertelenen bu sürümün sonunda çıkış dönemini öğrendik. Açıklamaya göre The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, 2022'nin son çeyreğinde çıkış yapacak.

    Witcher 3'ün yeni nesil sürümünün ertelenmesinin sebebi ise projenin daha öncesinde Saber Interactive'e ait olması ve CDPR'ın projeyi onlardan alması. Umuyoruz ki performans anlamında sorunsuz bir oyun karşımıza çıkar. The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü birçok teknik geliştirme içerecek. Ayrıca diziden ilham alan kozmetikler de göreceğiz gibi duruyor.

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    TheEndBeqins 21 dakika önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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